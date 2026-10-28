Pedro Sánchez promete investigar choque de trenes en España: “Si hubo negligencias, se sabrá”

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró que se investigarán las causas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre de 2026 en Urda, Toledo, y advirtió que se actuará con contundencia si se comprueban negligencias o fallas en los sistemas de seguridad.

A través de su cuenta de X, el mandatario expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del choque entre dos trenes de alta velocidad de las compañías Renfe e Iryo, que dejó al menos 68 personas fallecidas, de acuerdo con los reportes más recientes de las autoridades españolas.

Sánchez señaló que la atención a las víctimas y a las personas lesionadas constituye la principal prioridad de su administración, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del siniestro.

Pedro Sánchez advierte consecuencias si hubo negligencias en accidente ferroviario

El presidente español afirmó que su Gobierno trabajará para esclarecer el origen del accidente y determinar si existieron errores humanos, deficiencias técnicas o incumplimientos en los protocolos de seguridad.

"Si ha habido negligencias o fallos, se sabrá. Y se actuará con contundencia", expresó en su mensaje.

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El mandatario aseguró que las autoridades mantendrán las investigaciones hasta conocer las causas del choque, sin adelantar responsabilidades antes de que concluyan las diligencias correspondientes.

Asimismo, reconoció que será necesario adoptar medidas para recuperar la confianza de los usuarios en el sistema ferroviario de alta velocidad.

España reconoce trabajo de los servicios de emergencia tras choque de trenes

Pedro Sánchez destacó la participación de los equipos de rescate y la coordinación de las instituciones que intervinieron después del accidente registrado en la provincia de Toledo.

El presidente también transmitió su solidaridad a las personas heridas y expresó sus deseos de recuperación.

"España está de luto", manifestó.

Durante su visita a la zona del siniestro, el mandatario anunció tres días de luto oficial, del 29 al 31 de octubre, en memoria de las víctimas.

España está de luto. Toda nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y con los heridos, a quienes deseamos una pronta recuperación. Nuestra principal prioridad son las víctimas. Una vez más reconocemos el gran trabajo de los servicios de emergencia y la extraordinaria coordinación entre las instituciones. Trabajamos para esclarecer el origen de esta tragedia. Si ha habido negligencias o fallos, se sabrá. Y se actuará con contundencia. Reconstruiremos la confianza en nuestro sistema de alta velocidad. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

Gobierno español buscará recuperar confianza en trenes de alta velocidad

Sánchez señaló que su administración deberá revisar los mecanismos de seguridad ferroviaria y aplicar las medidas necesarias para evitar nuevos accidentes.

La declaración ocurre después de que España registrara otro siniestro ferroviario de alta velocidad en enero de 2026, en Adamuz, Córdoba.

El presidente consideró que resulta necesario esclarecer lo sucedido en Toledo y determinar las medidas correspondientes para fortalecer la seguridad del transporte ferroviario.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y no han establecido responsabilidades definitivas por la colisión.

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