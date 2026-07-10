Agrupamiento Yumare regresa a México tras rescatar personas y brindar más de 2 mil consultas en Venezuela

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reconoció la labor del agrupamiento de ayuda humanitaria Yumare, que regresó a México después de permanecer 15 días en Venezuela para apoyar en la búsqueda, rescate y atención de las personas afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Durante la ceremonia de recepción realizada este viernes 10 de julio en la Base Aérea Militar Número 1 de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México, el funcionario informó que el contingente estuvo integrado por 264 militares y 18 binomios canófilos.

El acto fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su calidad de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

¿Qué acciones realizó el agrupamiento Yumare en Venezuela?

Trevilla detalló que el personal mexicano trabajó en coordinación con las Fuerzas Armadas venezolanas en zonas afectadas por los sismos, principalmente en labores de búsqueda dentro de estructuras colapsadas, remoción de escombros, atención médica y reconocimiento con perros entrenados.

Como resultado de las operaciones, el agrupamiento rescató con vida a dos personas y dos canes. También recuperó los cuerpos de 92 víctimas y proporcionó más de 2 mil consultas médicas tanto a habitantes afectados como a integrantes de los equipos de emergencia.

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El secretario destacó la intervención de cuatro médicos militares mexicanos que operaron de emergencia a un soldado venezolano diagnosticado con apendicitis aguda. La cirugía se realizó en un hospital móvil de campaña y permitió salvarle la vida.

México envió toneladas de ayuda humanitaria

El contingente fue reforzado mediante un puente logístico de la Fuerza Aérea Mexicana y el Ejército, que realizó ocho vuelos hacia Venezuela.

En esas operaciones se transportaron más de 13 toneladas de insumos médicos, cerca de 20 toneladas de alimentos y ocho plantas generadoras de energía eléctrica con tecnología fotovoltaica y de combustible. Cada una tiene capacidad para iluminar superficies de hasta 5 mil metros cuadrados.

También se trasladaron por tierra más de 50 toneladas de víveres e insumos hacia el puerto de Veracruz. Posteriormente, la ayuda fue enviada por mar en dos embarcaciones de la Armada de México.

Trevilla anunció que, por instrucciones de Sheinbaum, la flota de la Fuerza Aérea será reforzada con dos aeronaves C-130 Super Hércules, con capacidad de carga de 21 toneladas cada una.

Venezuela reconoce a militares y perros mexicanos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó al personal mexicano las condecoraciones Héroes de Venezuela y Héroes Caninos de Venezuela, en reconocimiento a su participación durante la emergencia.

El gobierno venezolano también donó a México una cachorra pastor belga de seis meses llamada Laica, que se incorporará al Ejército mexicano.

Además, dos binomios de Protección Civil de Venezuela serán capacitados en México por especialistas militares en búsqueda y rescate, antes de regresar a su país para apoyar en futuras emergencias.

Trevilla aseguró que el agrupamiento Yumare llevó a Venezuela no sólo alimentos, medicinas y equipo, sino también una muestra de solidaridad del pueblo mexicano. Con la ceremonia quedó formalmente desactivado el contingente, aunque el titular de la Defensa afirmó que sus acciones permanecerán como parte de la cooperación humanitaria entre ambas naciones.

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