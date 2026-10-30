Mal tiempo frena la pesca en Champotón; pescadores recurren al camaroncito para obtener ingresos

Ante las condiciones climatológicas inestables derivadas de una baja presión, las actividades ribereñas se mantienen paralizadas este viernes en el puerto de Champotón.

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Como una alternativa para generar algo de ingresos, algunos hombres de mar prepararon sus respectivas sacas y coladores con el objetivo de capturar el camaroncito, a escasos metros de la orilla del malecón.

Por su parte, algunos ribereños que trabajan el lanceo, pesquería de escamas que se realiza durante el día, comentaron que difícilmente van a retomar sus actividades este fin de semana.

Varios hombres de mar usaron sacas y coladores para capturar camaroncito a orillas del malecón. / Jorge May

“El agua está muy revuelta y eso no ayuda para nada a la captura de las especies de escamas mediante la actividad del lanceo. Mismo caso está ocurriendo con los compañeros dedicados a la captura del molusco por el litoral”, destacó José Pech.

Por otro lado, tras un recorrido por la zona de puerto en el malecón, se observaron alrededor de seis personas trabajando en la captura del camaroncito.

Además, durante las primeras horas de este viernes se registraron lluvias moderadas, mientras que las condiciones climáticas se mantienen con cielo mayormente nublado a medio nublado.

JGH