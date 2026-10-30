Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza 60 aniversario del Plan DN-III-E en el AIFA: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene previsto encabezar este viernes 30 de octubre de 2026 la ceremonia por el 60 aniversario del Plan DN-III-E, que se realizará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en Zumpango, Estado de México.

El acto conmemorativo reconoce seis décadas de aplicación del programa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), mediante el cual elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos participan en labores de auxilio a la población durante desastres naturales y otras emergencias.

Durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, Sheinbaum adelantó que concluiría sus actividades informativas más temprano para trasladarse al AIFA y participar en la ceremonia.

¿Qué es el Plan DN-III-E y cuándo comenzó a aplicarse?

El Plan DN-III-E es un instrumento operativo militar que establece los procedimientos para atender a comunidades afectadas por huracanes, inundaciones, terremotos y otras situaciones de emergencia.

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Aunque sus antecedentes se remontan a 1965, el programa se dio a conocer oficialmente el 17 de junio de 1966 y se aplicó por primera vez el 10 de octubre de ese año, tras las inundaciones provocadas por el Huracán Inés en Veracruz y Tamaulipas.

Desde entonces, el Ejército y la Fuerza Aérea han participado en operaciones de búsqueda, rescate, evacuación y distribución de suministros para las comunidades afectadas.

¿Cómo funciona el Plan DN-III-E ante desastres naturales?

El programa contempla tres fases de actuación: prevención, auxilio y recuperación.

La primera comprende la preparación ante posibles emergencias; la segunda incluye búsqueda y rescate, atención médica, instalación de albergues y distribución de víveres.

Finalmente, la etapa de recuperación contempla labores de limpieza, retiro de escombros y apoyo para restablecer las condiciones de las comunidades afectadas.

La conmemoración en el AIFA estará dedicada a los 60 años de este mecanismo de respuesta, que forma parte de las acciones de las Fuerzas Armadas para atender emergencias en México.

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