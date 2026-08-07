Defensa lista para activar Plan DN-III-E en Campeche

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encuentra preparada para activar el Plan DN-III-E y brindar apoyo a la población campechana en caso de que algún fenómeno natural o provocado por el ser humano genere una situación de emergencia que ponga en riesgo a la sociedad civil.

Durante una demostración, personal de la 33ª Zona Militar mostró parte del equipo, vehículos y protocolos que se emplean para atender a la población afectada, además de explicar las fases que se activan de acuerdo con las necesidades de cada contingencia.

El teniente de Infantería Herid Cuesta Vázquez, perteneciente al 10º Batallón de Infantería, explicó que este mecanismo tiene como objetivo optimizar los recursos humanos y materiales del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea para proporcionar una atención oportuna, eficaz y eficiente ante desastres.

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Precisó que el Plan DN-III-E contempla tres fases: prevención, auxilio y recuperación, las cuales permiten organizar la intervención militar antes, durante y después de una emergencia.

La fase de prevención comprende acciones de preparación para reaccionar oportunamente, controlar riesgos y evitar o reducir el impacto de los desastres .

comprende acciones de para reaccionar oportunamente, controlar y evitar o reducir el . En la etapa de auxilio se despliega personal y equipo para salvaguardar la integridad de las personas , proteger sus bienes , preservar los servicios públicos y contribuir al cuidado del medio ambiente .

se despliega para salvaguardar la , proteger sus , preservar los y contribuir al cuidado del . Finalmente, la fase de recuperación está orientada a apoyar la reconstrucción y el mejoramiento de las zonas afectadas, además de reducir el riesgo de futuros desastres.

El teniente Cuesta Vázquez destacó que la preparación permanente permite responder ante inundaciones, huracanes y otros fenómenos que puedan afectar a la población campechana.

Por otra parte, informó que durante agosto la 33ª Zona Militar realizará diversas actividades de acercamiento social, como una carrera deportiva en el 11º Regimiento de Caballería en Escárcega (14 de agosto), una clase de zumba en la 25ª Compañía de Infantería en Xpujil (21 de agosto) y la proyección de una película en el 10º Batallón de Infantería (28 de agosto).

Las actividades deportivas comenzarán a las 9:00 horas y buscan fortalecer la confianza y el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la población civil.