Activan Plan DN-III-E en Veracruz por lluvias y ciclones; desplegarán a más de 6 mil elementos

Fuerzas federales activaron el Plan DN-III-E en Veracruz ante el inicio de la temporada de lluvias y ciclones, con el objetivo de prevenir riesgos, atender emergencias y proteger a la población en zonas vulnerables del estado.

Como parte del operativo, más de 6 mil 500 elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional serán desplegados en distintos municipios veracruzanos donde se prevén posibles afectaciones por inundaciones, deslaves o vientos fuertes.

El despliegue contempla acciones preventivas y de respuesta inmediata en coordinación con autoridades estatales y municipales, especialmente en zonas donde históricamente se han registrado daños durante la temporada de fenómenos hidrometeorológicos.

¿En qué municipios de Veracruz se aplicará el Plan DN-III-E?

El operativo federal tendrá presencia en municipios como Alto Lucero, Alvarado, Córdoba, Medellín de Bravo, Tlilapa, Yecuatla, Xalapa y Zongolica.

Estas demarcaciones forman parte de las zonas donde las autoridades realizarán trabajos de supervisión, prevención y preparación ante posibles emergencias relacionadas con lluvias intensas o ciclones.

La presencia de fuerzas federales busca reforzar la capacidad de respuesta en comunidades que podrían enfrentar afectaciones por acumulación de agua, desbordamientos, deslaves o interrupciones en caminos y servicios básicos.

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¿Qué acciones contempla el Plan DN-III-E?

Entre las principales acciones del Plan DN-III-E se encuentra la evaluación de áreas susceptibles a inundaciones, deslaves y daños por vientos fuertes.

También se revisarán rutas de evacuación, con el fin de garantizar que la población pueda trasladarse de forma segura en caso de emergencia. Además, se identificarán y habilitarán refugios temporales para recibir a familias que deban abandonar sus viviendas de manera preventiva o por afectaciones directas.

Las autoridades también podrán realizar labores de apoyo, auxilio, remoción de obstáculos y atención a comunidades incomunicadas si las condiciones climáticas lo requieren.

Protección para las familias mexicanas



El Plan DN-III-E fortalece la capacidad de respuesta ante desastres, llevando ayuda, seguridad y esperanza a las comunidades que más lo necesitan. #heroestricolor pic.twitter.com/B9eYXn145X — El Inspector GN. (@ElInspectorGN1) June 14, 2026

¿Qué es el Plan Tajín en Veracruz?

A nivel estatal, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz activó el Plan Tajín, un esquema de atención enfocado en responder a las afectaciones provocadas por lluvias y otros fenómenos naturales.

Este plan opera de manera coordinada con las acciones federales para fortalecer la prevención, la vigilancia y la atención a la población durante la temporada de lluvias y ciclones.

Con la activación del Plan DN-III-E y el Plan Tajín, las autoridades buscan anticiparse a posibles emergencias y reducir riesgos en los municipios más expuestos de Veracruz.

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