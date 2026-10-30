Ataque armado deja tres personas sin vida en el fraccionamiento Paseos del Mar de Cancún

Una intensa movilización de fuerzas policiales y cuerpos de emergencia se registró la tarde de este viernes en las inmediaciones del fraccionamiento Paseos del Mar, ubicado en la Región 251, luego de que un ataque a balazos se cobrara la vida de tres personas en plena vía pública.

​Los violentos hechos fueron reportados a través del número de emergencias 911 sobre la calle Isla Mauricio. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego que rompieron con la tranquilidad de la tarde, lo que provocó que los habitantes buscaran refugio de inmediato.

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​Al sitio arribaron a la brevedad elementos de la Policía Municipal, así como socorristas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Al proceder a la revisión de la zona, los paramédicos localizaron a tres personas con graves lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Tras brindarles las primeras atenciones, confirmaron que ninguna de las víctimas contaba ya con signos vitales.

​De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, la agresión se habría desarrollado de forma rápida. Dos de los cuerpos quedaron tendidos a poca distancia entre sí sobre el pavimento, mientras que la tercera víctima fue localizada a aproximadamente una cuadra de distancia, cerca del acceso a otra privada del mismo fraccionamiento, lo que sugiere un presunto intento por escapar de los agresores.

​Durante la inspección de la escena del crimen, los agentes aseguraron como indicios clave un vehículo con rotulación del sindicato de la COR, marcado con el número económico 411, así como una motocicleta que se encontraba estacionada en las cercanías. Ambos vehículos quedaron bajo el resguardo formal de las autoridades gubernamentales para determinar su relación directa con las víctimas o con los responsables del ataque.

​La zona fue acordonada con cinta amarilla por los efectivos municipales para asegurar la preservación de evidencias conforme a los protocolos del sistema de justicia.

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Posteriormente, personal especializado de la Fiscalía General del Estado (FGE) y peritos de Servicios Periciales arribaron para llevar a cabo el levantamiento de casquillos, el procesamiento técnico de la escena y el posterior traslado de los cadáveres al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizarles la necropsia de ley.

​Las autoridades han abierto la carpeta de investigación correspondiente para dar con el paradero de los agresores, de quienes hasta el momento no se reportan personas detenidas.