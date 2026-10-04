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Claudia Sheinbaum encabeza ceremonia por el 205 Aniversario de la Armada de México y la Constitución de 1824

La Presidenta de México encabeza el evento conmemorativo junto a integrantes de la Secretaría de Marina.

Por Redacción Por Esto!

4 de oct de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum participa en la conmemoración de la Armada de México en Veracruz
Claudia Sheinbaum participa en la conmemoración de la Armada de México en Veracruz / Especial

La transmisión en vivo del evento por el 205 Aniversario de la Armada de México y el 202 Aniversario de la Constitución de 1824 se realiza este domingo desde Veracruz, Veracruz, con la participación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum visitó el estado de Veracruz este sábado 3 de octubre.

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El acto conmemorativo recuerda la creación de la Armada de México y destaca su participación en tareas relacionadas con la defensa de la soberanía nacional, seguridad, protección civil y apoyo a la población en situaciones de emergencia.

Asimismo, se conmemora la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, documento fundamental en la conformación del México independiente.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

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La ciudadanía puede seguir la transmisión en vivo del evento a través de las plataformas oficiales del Gobierno de México y de la Secretaría de Marina, donde se desarrolla la ceremonia encabezada por Claudia Sheinbaum desde Veracruz.

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