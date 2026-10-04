Claudia Sheinbaum encabeza ceremonia por el 205 Aniversario de la Armada de México y la Constitución de 1824

La transmisión en vivo del evento por el 205 Aniversario de la Armada de México y el 202 Aniversario de la Constitución de 1824 se realiza este domingo desde Veracruz, Veracruz, con la participación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

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El acto conmemorativo recuerda la creación de la Armada de México y destaca su participación en tareas relacionadas con la defensa de la soberanía nacional, seguridad, protección civil y apoyo a la población en situaciones de emergencia.

Asimismo, se conmemora la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, documento fundamental en la conformación del México independiente.

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La ciudadanía puede seguir la transmisión en vivo del evento a través de las plataformas oficiales del Gobierno de México y de la Secretaría de Marina, donde se desarrolla la ceremonia encabezada por Claudia Sheinbaum desde Veracruz.