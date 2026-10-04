Champotón conmemora a la Armada de México y la Constitución de 1824

Realizan homenaje y desfile alusivo al 205 aniversario del nacimiento de la Armada de México y a los 202 años de la promulgación de la Constitución Federal de Estados Unidos Mexicanos de 1824.

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El evento se llevó a cabo la mañana de este domingo desde la plaza Ángel Castillo Lanz, del primer cuadro porteño en presencia de autoridades militares y civiles de Champotón, Seybaplaya y Sabancuy.

Durante la ceremonia se destacó la importancia histórica de ambas fechas, que forman parte de la construcción institucional y constitucional de México.

El derrotero le dio varias vueltas a los alrededores de la plaza principal de Champotón. Los contingentes avanzaron ante la mirada de la concurrencia que se dio cita a este lugar.