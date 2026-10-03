Claudeth Sarricolea va por la Diputación Federal 02 de Campeche; formaliza su registro ante Morena

La alcaldesa con licencia, Claudeth Sarricolea Castillejo, presentó la documentación para formalizar su registro ante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como aspirante a candidata por la Diputación Federal 02, que abarca la zona sur del Estado.

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​La sede del registro fue el comité ejecutivo estatal de Morena, donde la ahora aspirante a legisladora federal llegó acompañada de los presidentes municipales de Escárcega y Candelaria, donde posteriormente se sumó la munícipe de Tenabo.

​Durante el registro ante poco más de 500 personas militantes, hizo la entrega formal de los documentos que la acreditan como la aspirante, que posteriormente serán remitidos ante la directiva nacional guinda que los evaluará y dará paso a la encuesta con la que definirán a sus perfiles.

​Hasta la fecha, solo se tiene conocimiento de dos perfiles inscritos para las diputaciones federales, el primero por Elisa Hernández Romero, y hoy el segundo por Claudeth Sarricolea Castillejo, ya que el plazo máximo para la entrega de los documentos es este domingo cuatro de octubre.

JGH