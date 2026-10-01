¿Quién puede ser gobernador en México? Luisa María Alcalde aclara requisitos y explica caso de Jasmín Bugarín

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, aclaró este jueves 1 de octubre cuáles son los requisitos constitucionales de nacionalidad para ocupar una gubernatura en México, después de las dudas surgidas por el caso de Jasmín Bugarín, coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Nayarit.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional, Alcalde explicó que haber nacido fuera de México no impide que una persona sea considerada mexicana por nacimiento.

El artículo 116 constitucional establece que para ser gobernador se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo del estado correspondiente o acreditar una residencia efectiva de al menos cinco años antes de los comicios.

¿Una persona nacida en el extranjero puede ser gobernadora en México?

Alcalde recordó que el artículo 30 de la Constitución reconoce como mexicanos por nacimiento no sólo a quienes nacen en territorio nacional, sino también a las personas nacidas en el extranjero que sean hijas de padre o madre mexicanos.

Por ello, explicó que el lugar de nacimiento en otro país no elimina por sí mismo el derecho a cumplir el requisito de nacionalidad mexicana por nacimiento para aspirar a una gubernatura.

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La aclaración cobró relevancia por Jasmín Bugarín, quien nació en Estados Unidos y cuyos padres son mexicanos. La política ha sostenido que su condición se encuentra amparada por el artículo 30 constitucional.

¿Qué pasará con la doble nacionalidad para gobernadores?

Alcalde también se refirió a la reforma constitucional recientemente aprobada por el Congreso, que exige a quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de registrarse como candidatos.

Sin embargo, destacó un punto central: esta nueva disposición será aplicable a partir del proceso electoral de 2028, por lo que no modifica las reglas de las elecciones de 2027.

¿Qué aclaró Alcalde sobre Jasmín Bugarín?

La consejera jurídica informó que, con base en información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Bugarín renunció desde 2018 a su doble nacionalidad.

La senadora con licencia había sido cuestionada después de su designación como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Nayarit rumbo al proceso electoral de 2027.

Alcalde insistió en que la Constitución reconoce como mexicanos por nacimiento a los hijos de mexicanos nacidos en otro país y señaló que posteriormente deberá expedirse legislación secundaria para precisar las nuevas reglas relacionadas con la renuncia a otra nacionalidad.

IO