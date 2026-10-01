Morena y PVEM aclaran caso de Jasmine Bugarín: respaldan que haga trámites para conservar sólo nacionalidad mexicana

Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) difundieron este jueves 1 de octubre un comunicado conjunto para fijar postura sobre la nacionalidad de Jasmine Bugarín Rodríguez, coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit.

Ambos partidos señalaron que Bugarín nació en Estados Unidos debido a que sus padres, campesinos originarios de Nayarit, emigraron en busca de trabajo.

También destacaron que el artículo 30 de la Constitución reconoce como mexicanos por nacimiento a quienes nacen en el extranjero y son hijos de padre o madre mexicanos.

El posicionamiento aparece en medio de la polémica sobre la doble nacionalidad de la senadora con licencia y después de que desde la Presidencia se afirmara que realizó desde 2018 un trámite relacionado con esta materia. La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, sostuvo este jueves que Bugarín renunció desde ese año a su doble nacionalidad.

¿Qué dijeron Morena y el PVEM sobre la nacionalidad de Jasmine Bugarín?

En el comunicado, Morena y el Partido Verde señalaron que Bugarín informó haber realizado hace años trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante los cuales manifestó su renuncia a “toda sumisión, obediencia y fidelidad” hacia cualquier Estado extranjero, particularmente Estados Unidos.

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Los partidos agregaron que esa determinación fue certificada nuevamente en 2024 y defendieron que su nacimiento en territorio estadounidense no elimina su condición de mexicana por nacimiento conforme a la Constitución.

La legisladora había señalado previamente que nació en Estados Unidos, pero aseguró que su trayectoria personal y política se encuentra vinculada con Nayarit.

Bugarín hará trámites adicionales para conservar sólo nacionalidad mexicana

El comunicado introduce además una precisión relevante: Morena y el PVEM señalaron que, como informó la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, Bugarín se comprometió a realizar cualquier trámite adicional necesario para conservar únicamente la nacionalidad mexicana.

Ambas fuerzas políticas aseguraron que respaldarán y acompañarán ese proceso conforme a los requisitos constitucionales y legales correspondientes.

Ese señalamiento cobra relevancia porque un día antes se difundió que la dirigencia morenista reconocía que Bugarín tenía doble nacionalidad y estaba dispuesta a iniciar el procedimiento para dejar la estadounidense.

📌📰 El CEN de Morena comparte el siguiente comunicado de prensa:



Morena y el Partido Verde informan sobre la nacionalidad de Jasmine Bugarín Rodríguez. pic.twitter.com/6OZ3jg69cu — Morena (@PartidoMorenaMx) October 1, 2026

¿Por qué importa la nacionalidad de Bugarín rumbo a Nayarit?

Bugarín fue designada coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, posición política vinculada con el proceso electoral de 2027.

La discusión ocurre después de que el Senado aprobó una reforma constitucional que obliga a quienes busquen la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a contar únicamente con nacionalidad mexicana. Sin embargo, la modificación comenzará a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028.

Morena y el PVEM cerraron su pronunciamiento con un llamado a mantener lo que calificaron como una lealtad inequívoca a México y señalaron que acompañarán a Bugarín en los procedimientos que todavía resulten necesarios.

IO