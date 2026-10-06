Pío López Obrador reaparece y anuncia que buscará una diputación federal con Morena en 2027

Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes 6 de octubre que solicitó su registro en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027. Busca la coordinación distrital de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por el Distrito 9 de Chiapas, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, como paso hacia una candidatura a diputado federal.

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En un video difundido en sus redes sociales, señaló que se someterá a los resultados del proceso interno y a la decisión de la ciudadanía. Según explicó, la selección se realizará mediante encuestas, por lo que su solicitud de registro todavía no representa una candidatura confirmada. “El pueblo pone y el pueblo quita”, expresó al referirse al mecanismo de selección de Morena.

López Obrador sostuvo que su participación responde a un compromiso moral con Chiapas, entidad que, afirmó, ha sido su hogar desde hace 60 años. También llamó a continuar la organización del movimiento desde sus bases, defender la soberanía nacional y trabajar por un país más humano, empático y fraterno, especialmente con quienes más lo necesitan.

Hago un llamado respetuoso y fraterno a todas las mujeres y hombres libres y de buena voluntad para seguir organizándonos, para continuar construyendo este gran Movimiento de Transformación desde abajo y entre todos. Para seguir luchando por la Defensa de la Soberanía de nuestro país, pero sobre todo para hacer de México un país más humano, empático y fraterno con todos, pero sobre todos con los más necesitados. #ConElPuebloTodoSinElPuebloNada #AmorConAmorSePaga — Pío López Obrador. (@piochiapas) October 6, 2026

Durante su mensaje recordó que en 2009 compitió por una diputación en ese mismo distrito, mediante una coalición de partidos progresistas. Ahora busca regresar a la competencia electoral bajo las siglas de Morena, aunque su eventual postulación dependerá del resultado del proceso interno rumbo a los comicios federales de 2027.