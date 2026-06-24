Califica Morena en Campeche como "inusual" el registro de Ucán Yam

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena pidió no generar confusión ni especulaciones en torno al registro de aspirantes a la Coordinación de la Cuarta Transformación y Soberanía Nacional en Campeche, al subrayar que se trata de un proceso interno para definir una coordinación política y no una candidatura rumbo a las elecciones de 2027.

El dirigente estatal morenista, Erick Reyes León, explicó que la intención original dentro de Morena era construir una propuesta de unidad, aunque reconoció que tanto el PT como el PVEM son institutos políticos con vida propia y facultades para impulsar a sus propios perfiles.

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Sobre la inscripción de Carlos Ucán Yam, el líder morenista reconoció que causó sorpresa, ya que fue el único militante de Morena que acudió presencialmente a registrarse, pese al llamado de unidad realizado previamente por la Gobernadora Layda Sansores. Consideró que la decisión podría interpretarse como una estrategia de negociación política.

Por su parte, Ucán Yam aseguró que su postulación fue por derecho y convicción, tras un consenso con la base, y afirmó que hará una campaña con respeto.

Respecto al registro de Gerardo Sánchez Sansores por parte del PT, Reyes señaló que no podía participar bajo las siglas de Morena debido a reglas internas relacionadas con el nepotismo. Incluso advirtió que, en caso de que resultara ganador, Morena no podría conformar una coalición con el PT.

En cuanto a Andrés Fernández del Valle Laisequilla, registrado por el PVEM, Reyes reiteró sus diferencias con la dirigencia estatal de ese partido y puso en duda la viabilidad de una alianza local, al señalar que el Verde ha presentado denuncias contra Morena y la Gobernadora.

Finalmente, la Gobernadora Layda Sansores acusó en su programa “Martes del Jaguar” que a su sobrino Gerardo Sánchez Sansores la candidatura a la gubernatura de Campeche se le volvió una obsesión: “No lo mandé, no me representa y no estoy de acuerdo”, afirmó.