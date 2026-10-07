México adquiere su segundo avión Súper Hércules; Embajada de EEUU celebra la adquisición

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) anunció la adquisición de una segunda aeronave de transporte táctico Lockheed Martin C-130J-30 Super Hércules, reforzando la modernización de sus capacidades aéreas y logísticas. La adquisición fue celebrada por la Embajada de Estados Unidos en México por medio de sus redes sociales.

La compra se concretó pocos meses después del primer pedido registrado a inicios del año, lo que consolida a México como el primer país de América Latina en incorporar esta variante avanzada de transporte militar a su flota operativa. La embajada celebró esta compra como un hito en la alianza estratégica y la cooperación bilateral.

La representación diplomática estadounidense subrayó que esta operación no solo fortalece las capacidades de respuesta operativa de las fuerzas armadas mexicanas, sino que también impulsa los lazos comerciales entre ambas naciones bajo el marco de la integración económica.

🇺🇸 🤝 🇲🇽¡Otro logro para la alianza estratégica entre Estados Unidos y México! Felicitamos a @LockheedMartin y a la Fuerza Aérea Mexicana por la adquisición de un segundo C-130J Super Hercules. ✈️ Un paso que fortalece nuestros vínculos comerciales y la cooperación bilateral en materia de seguridad regional. 💪 https://t.co/dZ7NDeKNrD #AliadosEnComercio — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) October 7, 2026

El modelo C-130J-30 permitirá a la FAM realizar misiones complejas de ayuda humanitaria, transporte táctico, distribución de suministros y apoyo en desastres naturales. Equipada con turbohélices Rolls-Royce AE 2100D3 y sistemas digitales de aviónica, la aeronave ofrece una capacidad de carga aproximada de 20 toneladas métricas.

Esta incorporación forma parte de un programa integral de recapitalización de la flota de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aprovechando los más de 50 años de experiencia, mantenimiento e infraestructura operacional que posee la Fuerza Aérea Mexicana con la familia de aviones Hércules.

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