EU y México coordinan patrullajes en la frontera tras ataque a la Guardia Costera estadounidense

México y Estados Unidos reforzarán la coordinación de seguridad en la frontera común después de que integrantes de la Guardia Costera estadounidense fueron atacados a tiros, informó el embajador de Washington en México, Ronald Johnson.

A través de su cuenta de X, el diplomático señaló que la Embajada estadounidense participa en la coordinación con las fuerzas mexicanas que se despliegan en la zona donde ocurrió el incidente.

Johnson explicó que los mandos militares de ambos países establecerán comunicación directa para desarrollar acciones de vigilancia en sus respectivos territorios. El objetivo, sostuvo, es reforzar la seguridad de las comunidades fronterizas y dificultar las operaciones de organizaciones criminales.

¿Qué ocurrió con la Guardia Costera de Estados Unidos?

El ataque se registró el 26 de septiembre cerca de Garceno, Texas, en el condado de Starr, cuando personal estadounidense realizaba operaciones de vigilancia e interdicción en el Río Bravo.

Reportes disponibles señalan que los disparos provinieron del lado mexicano y que los integrantes de la Guardia Costera respondieron al fuego.

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No se reportaron personas heridas ni daños en el equipo estadounidense. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han confirmado públicamente qué grupo estuvo detrás del ataque.

México despliega 500 elementos en la frontera con Texas

El mensaje de Johnson se dio después de que México anunció una Operación Concurrente o “Espejo” en la frontera de Tamaulipas.

El dispositivo contempla 500 integrantes del Ejército y la Guardia Nacional, además de dos helicópteros UH-60, drones y equipos antidron. Las acciones se desarrollan en zonas fronterizas de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz.

Las autoridades mexicanas han precisado que cada país actúa exclusivamente dentro de su propio territorio y que el mecanismo de coordinación tiene como finalidad combatir delitos como el tráfico de drogas y personas.

The U.S. Embassy in Mexico is helping coordinate with Mexican forces deploying to the border area where U.S. Coast Guardsmen were fired upon. Mexican military commanders will communicate directly with deployed U.S. forces. Together, we intend to patrol both sides of our shared border, protect our communities, and make it more difficult for criminal and terrorist organizations to operate. Any threats from criminal or terrorist elements on either side of the border will be swiftly addressed. #JuntosLogramosMás — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 5, 2026

Embajador de EU advierte respuesta ante amenazas fronterizas

Ronald Johnson afirmó que la intención de ambos gobiernos es patrullar simultáneamente los dos lados de la frontera y responder con rapidez ante posibles amenazas.

El embajador utilizó en su mensaje los términos “organizaciones criminales y terroristas”, una denominación atribuible a la postura del Gobierno estadounidense. La información disponible no establece todavía quién realizó los disparos contra la Guardia Costera ni confirma oficialmente una vinculación con una organización específica.

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