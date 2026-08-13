México repatria a 36 connacionales desde Colombia tras terremoto; llegan a Santa Lucía en avión Hércules

El Gobierno de México informó que 36 connacionales que se encontraban en Colombia en condiciones de vulnerabilidad tras el terremoto del pasado 10 de agosto fueron repatriados durante la madrugada de este jueves 13 de agosto.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el grupo arribó a territorio nacional a las 00:30 horas en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de una aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana.

El vuelo procedió del Aeropuerto Internacional Matecaña, ubicado en Pereira, una de las ciudades afectadas por el sismo. Las personas repatriadas viajaron acompañadas por personal de la Cancillería y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

¿Cómo regresaron a México los 36 connacionales desde Colombia?

La aeronave utilizada para el traslado formó parte de los aviones de transporte estratégico que habían salido previamente desde México con ayuda humanitaria destinada a Colombia.

Tras entregar los apoyos solicitados, el C-130 Hércules fue utilizado para trasladar de regreso a los mexicanos que enfrentaban condiciones complicadas debido a las afectaciones ocasionadas por el terremoto.

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La SRE señaló que las 36 personas se encuentran a salvo y en buen estado de salud después de su llegada a México.

México agradece apoyo de Colombia para concretar la repatriación

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, agradeció a la Cancillería colombiana las facilidades otorgadas para realizar el traslado de los connacionales.

La coordinación entre ambos gobiernos permitió gestionar la salida del grupo desde Pereira y organizar su retorno en una aeronave militar mexicana.

¿Qué pasará con los mexicanos que todavía permanecen en Colombia?

La Embajada de México en Colombia continuará con las labores de asistencia y protección consular para las personas mexicanas que todavía se encuentran en territorio colombiano.

COMUNICADO CONJUNTO. "Gobierno de México repatría a 36 connacionales afectados por el sismo en Colombia".https://t.co/tB0FX6Zgt6 pic.twitter.com/ZbcPkFSUWN — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 13, 2026

Entre las acciones previstas se encuentran gestiones con aerolíneas comerciales para facilitar vuelos de salida, además del apoyo para reubicar a quienes estaban hospedados en hoteles que sufrieron daños estructurales por el terremoto.

El Gobierno mexicano reiteró que mantendrá comunicación con sus connacionales mientras continúe la emergencia.

La SRE también mantiene habilitado el teléfono de emergencia de la Embajada de México en Colombia, +57 313 878 6028, para las personas que requieran asistencia u orientación consular.

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