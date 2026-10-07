Muere Piero a los 81 años: ¿quién fue el cantante de “Mi viejo” y de qué murió?

La música latinoamericana despidió este miércoles 7 de octubre a una de sus voces más reconocidas. Piero Antonio Franco De Benedictis, conocido artísticamente como Piero, falleció a los 81 años en Buenos Aires, Argentina, después de permanecer hospitalizado durante sus últimos días en el Hospital Italiano.

La familia del cantautor confirmó la noticia a través de redes sociales y recordó el legado que construyó durante más de cinco décadas de carrera. Su trayectoria estuvo marcada por canciones que hablaron de la vida cotidiana, pero también de paz, justicia y problemáticas sociales.

El intérprete de “Mi viejo” permaneció activo prácticamente hasta sus últimos meses. En abril de 2026 había regresado a los escenarios con presentaciones en Bogotá, Colombia, donde presentó un espectáculo inspirado en La sinfonía inconclusa del mar, acompañado por músicos, actores y bailarines.

¿De qué murió Piero?

Hasta ahora, la familia de Piero no ha revelado la causa exacta de su muerte. Lo que se conoce es que el músico permaneció internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires durante los últimos días de su vida.

Los reportes sobre su estado de salud señalaron que atravesaba un momento delicado y que habría permanecido hospitalizado alrededor de dos días antes de su fallecimiento. Sin embargo, no existe hasta el momento una explicación médica oficial sobre la enfermedad o complicación que provocó su muerte.

La hospitalización ocurrió cuando el artista todavía mantenía presencia dentro de la escena musical. Días antes de su fallecimiento incluso había compartido su emoción porque Saint Laurent utilizó su voz en la presentación de su colección de verano 2027 en París.

En aquella propuesta de la reconocida firma francesa apareció el tema “Io Vengo”, situación que Piero celebró públicamente al destacar que su voz formaba parte de la presentación.

Piero continuaba trabajando a los 81 años

La edad no había significado el retiro para el cantante argentino. Durante abril de 2026 volvió a presentarse ante el público colombiano con un proyecto relacionado con La sinfonía inconclusa del mar, una obra que originalmente estuvo dirigida al público infantil y que posteriormente se convirtió en una pieza importante dentro de su trayectoria.

Aquellas presentaciones reunieron música, actuación y danza, con Piero acompañado por integrantes de su banda y otros artistas sobre el escenario.

Colombia ocupó un lugar especial dentro de la carrera del intérprete, quien durante décadas consiguió establecer una conexión cercana con el público de ese país y de distintas regiones de América Latina.

¿Quién fue Piero Antonio Franco De Benedictis?

Piero nació el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, Italia, pero llegó a Argentina cuando era niño. Fue en ese país donde comenzó a desarrollar una carrera que posteriormente lo llevaría a convertirse en uno de los cantautores más reconocidos de la región.

Su propuesta musical combinó elementos de canción popular, trova y rock, aunque una de sus principales características fue el contenido de sus letras. En ellas abordó desde experiencias personales hasta temas relacionados con la realidad social y política.

Uno de los mayores éxitos de su carrera llegó con “Mi viejo”, canción lanzada en 1969 y escrita junto con el poeta y periodista José Tcherkaski.

La composición presentó una mirada sencilla y emotiva sobre la relación entre un hijo y su padre. Esa historia, acompañada por una interpretación cercana, permitió que la canción se convirtiera en un clásico de la música en español y permaneciera vigente durante generaciones.

Pero “Mi viejo” fue apenas una parte de una carrera mucho más extensa. El repertorio de Piero también incluyó temas como “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Soy pan, soy paz, soy más”, “Pedro Nadie” y “Manso y tranquilo”.

Una carrera marcada por las causas sociales

Con el paso de los años, la música de Piero adquirió una dimensión que superó el entretenimiento. El cantautor utilizó sus composiciones para abordar asuntos como pobreza, desigualdad, violencia y autoritarismo, especialmente durante los años más complicados de la historia política argentina.

“Para el pueblo lo que es del pueblo” se convirtió en una de las canciones más representativas de esa faceta. El tema quedó relacionado con las demandas sociales y con el ambiente político que atravesaba Argentina durante la década de los 70.

La situación política del país también tuvo consecuencias directas en su vida. Después del golpe de Estado de 1976, Piero salió de Argentina y vivió parte de la dictadura militar en el exilio.

El cantante regresó a su país en 1981, cuando todavía faltaban dos años para la recuperación democrática. Para entonces, varias de sus canciones ya habían adquirido un significado especial para quienes las relacionaban con los acontecimientos sociales y políticos de aquella época.

“Mi viejo”, la canción que marcó su carrera

A pesar de contar con un catálogo extenso, el nombre de Piero quedó ligado para siempre a “Mi viejo”. La canción, publicada en 1969, logró convertirse en una pieza fundamental de la música en español y posteriormente fue interpretada por diferentes artistas.

Su permanencia a lo largo del tiempo se explica, en parte, por una historia que consiguió conectar con distintas generaciones: la relación entre padres e hijos, el envejecimiento, el paso de los años y las diferencias que surgen entre generaciones.

Al mismo tiempo, Piero mantuvo otra identidad artística como cantautor social, una faceta que acompañó su carrera durante décadas.

Esa combinación fue una de las características que distinguieron al músico: podía interpretar una canción íntima sobre los vínculos familiares y, en otros momentos, utilizar sus composiciones para hablar de injusticia, conflictos sociales y acontecimientos políticos.

Con su fallecimiento a los 81 años, Piero dejó una trayectoria de más de medio siglo y un repertorio que consiguió cruzar fronteras. Su voz, especialmente a través de “Mi viejo”, permanecerá vinculada a varias generaciones de oyentes en Argentina, Colombia y otros países de América Latina.