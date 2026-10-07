Atlas sorprende con su nuevo estadio y Peso Pluma revela cómo será la nueva casa rojinegra

El Atlas FC presentó oficialmente el proyecto de lo que será su nueva casa, un ambicioso estadio que buscará marcar una nueva etapa para el futbol tapatío y que contará con la voz del cantante Peso Pluma en su campaña de lanzamiento.

La institución rojinegra difundió las primeras imágenes y detalles del proyecto mediante sus redes sociales, donde el cantante y aficionado del Atlas fue el encargado de narrar el video de presentación. La producción vinculó la historia del equipo con su futuro, al recordar la importancia del Estadio Jalisco y mostrar la visión de la nueva sede.

Un nuevo estadio para la afición rojinegra

El club destacó que el cambio de escenario no representará una ruptura con su historia. Bajo el mensaje de que se trata de una nueva casa con la misma identidad, el Atlas aseguró que el proyecto buscará conservar los valores que han acompañado al equipo a lo largo de su historia.

La nueva infraestructura estará ubicada en Zapopan, dentro del desarrollo Ciudad UdeG, en un terreno de 16 hectáreas que formará parte del corredor cultural en el que también se encuentran el Auditorio Telmex y el Conjunto Santander.

Una nueva casa, miles de historias por escribir ❤️🖤 Cambiamos de escenario, pero no de esencia. Hoy comienza una nueva era para seguir construyendo juntos nuestra historia 🤝 ¡Lo mejor está por venir, Rojinegros! 🥹 Voz en off🎙️: Peso Pluma #ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel https://t.co/zPhhPiQWTl — Atlas FC (@AtlasFC) October 7, 2026

¿Cuánto costará el nuevo estadio del Atlas?

El proyecto contempla una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos, recursos que serán aportados de manera privada por Grupo Prodi, propietario de los Zorros.

De acuerdo con los reportes presentados por Grupo Prodi y la Universidad de Guadalajara, la construcción no utilizará recursos provenientes del presupuesto público.

El recinto tendrá capacidad para más de 40 mil aficionados, con un diseño pensado para acercar al público al terreno de juego. La primera butaca estará ubicada a menos de nueve metros de la cancha, con el objetivo de generar una experiencia más cercana e intensa durante los partidos.

Populous estará a cargo del diseño

El nuevo estadio será diseñado por Populous, firma internacional especializada en grandes instalaciones deportivas y responsable de proyectos reconocidos a nivel mundial.

El inmueble contará además con diferentes espacios destinados a complementar la experiencia de los aficionados, entre ellos áreas comerciales, un hotel y el Museo del Fútbol. El proyecto también contempla más de 61 mil metros cuadrados de áreas verdes para los habitantes de la zona.

Atlas compartirá estadio con Leones Negros

La nueva casa no será utilizada exclusivamente por el Atlas. El inmueble también funcionará como sede de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, por lo que se convertirá en uno de los principales escenarios deportivos de Jalisco.

La colaboración entre Grupo Prodi y la UdeG permitirá que ambas instituciones tengan presencia en el nuevo complejo deportivo, que estará integrado al desarrollo de Ciudad UdeG.

¿Cuándo comenzará la construcción del nuevo estadio?

El inicio de las obras está previsto para 2027, mientras que la meta establecida por el proyecto es que el nuevo estadio pueda albergar su primer partido oficial en 2030.

Con esta construcción, el Atlas se prepara para dejar en los próximos años el Estadio Jalisco, escenario histórico en el que el club rojinegro ha disputado algunos de los capítulos más importantes de su historia.

La nueva sede representará así el comienzo de una etapa distinta para el equipo, con un recinto de mayor capacidad, nuevas áreas de entretenimiento y una infraestructura diseñada para convertirse en uno de los grandes complejos deportivos de la región.