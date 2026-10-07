DC cambia a Supergirl después de décadas: Kara Zor-El se queda sin poderes y ya hay candidatas

El próximo capítulo de Supergirl cambiará por completo el rumbo de Kara Zor-El. DC anticipó que la heroína perderá sus poderes después de entrar en contacto con kryptonita dorada, dejando vacante uno de los mantos más conocidos del Universo DC.

La revelación llegará con Supergirl #19, escrito y dibujado por Sophie Campbell, cuya publicación está prevista para el 11 de noviembre de 2026. La historia planteará una competencia entre varias aliadas de Kara para decidir quién será la próxima persona que llevará el nombre de Supergirl.

¿Por qué Supergirl perderá sus poderes?

De acuerdo con la sinopsis oficial del nuevo número, Kara Zor-El quedará expuesta a la kryptonita dorada, un elemento de la mitología de Superman capaz de eliminar de manera permanente las habilidades de los kryptonianos.

El resultado podría convertir a la Doncella del Poder en una persona común. Sin embargo, la historia todavía deja abierta la posibilidad de que esta pérdida de poderes no sea definitiva y que Kara pueda recuperarlos posteriormente.

Mientras Kara enfrenta esta nueva situación, sus amigas, agrupadas bajo el nombre de Super Fuerza, tendrán que competir para demostrar quién merece convertirse en la nueva Supergirl.

Entre las candidatas aparecen Matrix y Nightflame, aunque la propia historia anticipa que otra integrante del grupo podría terminar sorprendiendo a todos y quedarse con el emblemático manto.

¿Quiénes forman la Super Fuerza?

El grupo surgió durante la actual etapa de Sophie Campbell en la serie. Después de la desaparición de Superman tras los acontecimientos de DC KO, Kara decidió asumir un papel de liderazgo y reunió a varias figuras para enfrentar las amenazas contra el planeta.

La Super Fuerza está integrada por Thundergirl, cuyos poderes están relacionados con experimentos de clonación realizados en la ciudad kryptoniana de Kandor; Nightflame, surgida de los impulsos oscuros de Kara; y Phantasmagoria, una metahumana capaz de proyectar su conciencia en forma fantasmal.

También forman parte del equipo Lena Luthor, hija de Lex Luthor, y la peculiar Princesa Tiburón, un tiburón humanoide que además posee el título de princesa.

El grupo ya enfrentó una batalla importante durante la historia “El Reino de Zod”, publicada en los cómics de Superman durante agosto y septiembre. En esa aventura, sus integrantes combatieron para evitar que el General Zod infectara el mundo con kryptonita.

Matrix también quiere quedarse con el manto

La disputa no estará limitada a las integrantes actuales de la Super Fuerza. Matrix, la criatura cambiaformas que en el pasado heredó la identidad de Supergirl, también participará en la lucha por ocupar nuevamente el puesto.

La nueva portadora del nombre tendrá que enfrentarse además a distintos enemigos y amenazas, mientras Kara continuará con sus propios problemas tras perder sus poderes.

Uno de los conflictos que marcará la historia será el enfrentamiento con Reactron, enemigo de Kara y responsable de la muerte de su padre. La pérdida de sus habilidades no significa que la protagonista vaya a quedarse al margen de la acción.

Sophie Campbell está cambiando la historia de Kara Zor-El

La actual etapa de Sophie Campbell busca llevar a Supergirl en una dirección diferente. En lugar de limitar al personaje a su relación con Superman, la autora ha trabajado para darle una identidad propia dentro del Universo DC.

La posible salida de Kara del papel de Supergirl representa uno de los cambios más importantes de esta etapa, pero también forma parte de una historia centrada en el crecimiento de la heroína.

Campbell ya había trabajado anteriormente en la reinterpretación de personajes conocidos, particularmente durante su etapa en la serie de Las Tortugas Ninja de IDW.

La competencia por el manto será uno de los ejes de los próximos capítulos y pondrá a prueba los vínculos que Kara construyó con sus compañeras. Aunque todo apunta a una transformación importante, la historia también deja abierta la posibilidad de que Kara Zor-El recupere sus poderes en algún momento.

¿Cuándo sale Supergirl #19?

El número Supergirl #19 llegará a los puntos de venta de cómics el 11 de noviembre de 2026.

Será entonces cuando los lectores podrán conocer cómo se desarrolla la disputa por el manto, quién consigue convertirse en la nueva Supergirl y qué consecuencias tendrá para Kara Zor-El quedarse sin sus poderes.