México llevará a Canadá su mayor misión comercial reciente con 240 empresas y más de mil 800 reuniones de negocio

La Secretaría de Economía iniciará este jueves la mayor misión comercial mexicana a Canadá en la historia reciente, con el objetivo de ampliar mercados de exportación para empresas nacionales de distintos sectores y fortalecer la relación económica con uno de los principales socios de México en América del Norte.

El encuentro será encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y reunirá a 240 empresas mexicanas, en su mayoría pequeñas y medianas, que participarán en más de mil 800 encuentros de negocios con alrededor de 200 compañías canadienses.

Las actividades se desarrollarán en Toronto y Montreal, dos ciudades clave para el comercio, la inversión y la innovación en Canadá.

¿Qué busca México con la misión comercial en Canadá?

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la misión tiene como propósito abrir nuevas oportunidades de exportación para empresas mexicanas de diferentes tamaños y sectores.

La delegación incluye representantes de la agroindustria, manufactura, farmacéutica, electromovilidad, industrias creativas, educación, aceleración de patentes, fondos de inversión y clústeres de innovación.

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Marcelo Ebrard señaló que se trata de una visita de trabajo inédita para ampliar los flujos de inversión y comercio entre México y Canadá. El funcionario destacó que ambos países ya tienen una relación económica sólida, pero la misión busca acelerar oportunidades y, sobre todo, facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas mexicanas al mercado canadiense.

¿Con qué empresas y fondos se reunirá Marcelo Ebrard?

Como parte de la agenda, Ebrard sostendrá un almuerzo de trabajo con directivos de grandes compañías canadienses, entre ellas Air Canada, Bombardier, ATCO, Brookfield, CN Rail y TC Energy, además de representantes del Business Council of Canada.

El secretario también encabezará una reunión entre empresas mexicanas y fondos de inversión, incluido Ontario Teachers Pension Plan, uno de los fondos más grandes del mundo, así como con instituciones financieras canadienses. El objetivo será explorar opciones de financiamiento, inversión y colaboración para proyectos mexicanos.

¿Qué papel tendrá el T-MEC durante la visita?

Además de la agenda empresarial, Marcelo Ebrard sostendrá reuniones bilaterales con su homólogo canadiense, el ministro de Comercio Dominic LeBlanc, para avanzar en el proceso rumbo a la próxima revisión del T-MEC.

La misión ocurre en un momento relevante para México, Canadá y Estados Unidos, ya que los tres países se preparan para revisar el acuerdo comercial que sostiene buena parte de la integración productiva de América del Norte.

En este contexto, México buscará reforzar su presencia en Canadá, diversificar oportunidades para sus empresas y fortalecer cadenas regionales de valor.

Ebrard estará acompañado por los subsecretarios de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, y de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez; el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, así como los cónsules Iván Sierra y Víctor Treviño, en Toronto y Montreal, respectivamente.

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