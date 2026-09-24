LEGO anuncia inversión de 400 mdd en Nuevo León; creará más de mil 300 empleos

La empresa LEGO anunció este jueves una inversión de 400 millones de dólares, equivalentes a 8 mil 600 millones de pesos, para ampliar sus operaciones de manufactura en Nuevo León, informó este jueves 24 de septiembre el Gobierno de México.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, donde el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que México compitió con otros países para recibir el proyecto.

La inversión se desarrollará hasta 2029 y contempla la creación de más de mil 300 empleos, además de nuevas instalaciones para aumentar la capacidad productiva y logística de la compañía.

Nuevo León concentra actualmente una amplia cartera de proyectos industriales y el gobierno estatal reportó recientemente 135 mil millones de dólares en inversiones anunciadas.

¿En qué consiste la nueva inversión de LEGO en Nuevo León?

Nancy Sánchez Moya, directora general y vicepresidenta senior de Manufactura para América de LEGO, detalló que el proyecto contempla un nuevo edificio de empaque y un almacén automatizado de alta capacidad.

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La expansión incorporará alrededor de 62 mil metros cuadrados de infraestructura industrial, además de tecnología destinada a fortalecer las cadenas de manufactura y logística de la compañía.

La directiva explicó que la ampliación responde al crecimiento global de LEGO y a la necesidad de aumentar su capacidad para atender la demanda internacional.

La compañía inició operaciones en Nuevo León en 2008 y desde entonces ha ampliado de manera constante sus instalaciones en la entidad.

LEGO creará más de mil 300 empleos con nueva expansión

Marcelo Ebrard destacó que el proyecto permitirá generar más de mil 300 nuevos puestos de trabajo y aseguró que también podría tener efectos sobre proveedores vinculados con la industria del juguete y la petroquímica.

El secretario señaló que la producción de juguetes requiere insumos como polímeros, pigmentos, adhesivos, silicón y diferentes tipos de plásticos, por lo que la expansión puede incrementar la demanda dentro de esas cadenas productivas.

De acuerdo con Ebrard, la nueva inversión forma parte de los objetivos del Plan México, que busca ampliar la producción industrial instalada en el país.

¿Cuándo comenzará la nueva producción de LEGO en México?

Ebrard informó que la producción vinculada con esta ampliación comenzará la próxima semana, mientras que el proceso completo de inversión se extenderá hasta 2029.

Nancy Sánchez sostuvo que la decisión de mantener la expansión en Nuevo León responde a factores como la disponibilidad de personal calificado, infraestructura logística y la presencia de un ecosistema manufacturero desarrollado.

La inversión se suma a otros proyectos industriales anunciados recientemente para Nuevo León, entidad que reporta más de 51 mil nuevos empleos formales entre enero y agosto de 2026.

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