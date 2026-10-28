México expresa condolencias a España por accidente ferroviario que dejó 64 muertos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en México expresó sus condolencias a España por el trágico accidente ferroviario que dejó al menos 64 muertos y más de 80 personas lesionadas.

Mediante un mensaje, la SRE expresó sus condolencias al pueblo y al Gobierno de España por el lamentable accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo.

"México manifiesta toda su solidaridad con las personas afectadas, sus familias y la sociedad española en este difícil momento", mencionó.

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De igual forma, hizo un llamado a las y los connacionales que requieran asistencia a acercarse a la Embajada de México en España y comunicarse al número +34 660 862 625.

La @SRE_mx expresa sus condolencias al pueblo y al Gobierno de España por el lamentable accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo. México manifiesta toda su solidaridad con las personas afectadas, sus familias y la sociedad española en este difícil momento. Las y los connacionales que requieran asistencia o protección consular pueden comunicarse con @EmbaMexEsp: ☎️ +34 660 862 625 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 28, 2026

Tragedia ferroviaria en España

Una colisión entre dos trenes de alta velocidad en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo, España, habría dejado al menos 59 personas fallecidas, de acuerdo con los primeros reportes difundidos sobre el accidente.

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En el accidente estuvieron involucrados un tren de la compañía Iryo, que transportaba a 147 pasajeros, incluido un bebé, y un convoy AVE con aproximadamente 397 personas a bordo.

La fuerza del impacto habría provocado el descarrilamiento de varios vagones y, según las versiones preliminares, algunos habrían caído por un barranco, lo que dificultó las tareas de auxilio.

Las autoridades españolas mantienen la atención en las labores de emergencia, la identificación de las víctimas y el esclarecimiento de las causas de la colisión. Hasta el momento, las circunstancias que originaron el accidente y la magnitud definitiva de los daños continúan sujetas a investigación.