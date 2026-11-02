SEP restringe uso de celulares en escuelas desde el 3 de noviembre: ¿qué alumnos no podrán utilizarlos?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aplicará a partir de este martes 3 de noviembre nuevas restricciones al uso de teléfonos celulares en las escuelas de México, con medidas que dependerán del nivel educativo de los estudiantes.

El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de septiembre, establece que los alumnos de educación básica no deberán utilizar celulares durante la jornada escolar, salvo en situaciones específicas.

La medida impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca fortalecer las habilidades cognitivas, mejorar la concentración de los estudiantes y reducir el uso excesivo de pantallas dentro de los planteles educativos públicos y privados.

¿En qué escuelas estará restringido el uso de celulares desde el 3 de noviembre?

De acuerdo con la SEP, en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria estará restringido el uso de celulares, dispositivos inteligentes y equipos electrónicos personales durante toda la jornada escolar.

Sin embargo, los estudiantes podrán utilizarlos cuando exista una actividad educativa previamente programada y bajo la supervisión de los docentes.

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También habrá excepciones en casos de emergencia, necesidades de salud, discapacidad, accesibilidad, inclusión o situaciones extraordinarias de la comunidad escolar.

En el caso del bachillerato, cada institución establecerá sus propias restricciones mediante acuerdos con estudiantes, docentes y familias. Entre las medidas se encuentran el resguardo de los dispositivos, horarios específicos de uso o la suspensión de su utilización durante las clases.

¿Qué pasará con los celulares en las universidades de México?

Para los estudiantes de educación superior, la SEP establece que se deberá fomentar el uso responsable y seguro de los dispositivos electrónicos, sin imponer una restricción general como la prevista para educación básica.

Las instituciones universitarias definirán las condiciones correspondientes, con respeto a su autonomía académica y administrativa.

Además, la dependencia emitió decálogos para los tres niveles educativos, con recomendaciones relacionadas con el uso de la tecnología, la convivencia presencial, la protección de datos personales y la prevención de riesgos digitales.

Las nuevas disposiciones entrarán en vigor el 3 de noviembre de 2026, aunque las autoridades educativas estatales contarán con un plazo de 180 días naturales para emitir o armonizar los instrumentos jurídicos necesarios para su aplicación.

IO