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Sheinbaum Pardo confirma restricción de celulares en primarias y secundarias: estas son las nuevas medidas

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que desde el 3 de noviembre se restringe el uso de celulares en primarias y secundarias públicas y privadas de México.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

4 de nov de 2026

2 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que desde ayer martes 3 de noviembre entraron en vigor las restricciones al uso de teléfonos celulares en primarias y secundarias públicas y privadas de México, como parte de una estrategia para fomentar la convivencia y la lectura entre los estudiantes.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 4 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la medida forma parte de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con las autoridades educativas estatales.

Sheinbaum señaló que también comenzó la campaña “Apaga la pantalla y enciende tu imaginación”, acompañada de actividades de lectura y juegos tradicionales para ofrecer alternativas al uso de dispositivos electrónicos.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la restricción de celulares en las escuelas?

La presidenta explicó que las autoridades educativas realizarán una etapa informativa para que niñas, niños y adolescentes comprendan los motivos de la nueva disposición.

Asimismo, relató que durante una visita a una secundaria conversó con estudiantes sobre el tiempo que pasan frente a las pantallas y la dificultad que algunas personas experimentan para dejar de revisar sus teléfonos.

A partir de este martes 3 de noviembre entra en vigor la regulación que restringe el uso de celulares durante la jornada escolar en primarias y secundarias

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Sheinbaum comparó el uso excesivo de celulares con una conducta adictiva y consideró necesario promover hábitos digitales responsables entre los jóvenes.

La restricción se aplica durante la jornada escolar, incluidas las clases y los recreos, aunque los lineamientos contemplan excepciones justificadas, como emergencias y necesidades de salud, accesibilidad o inclusión.

¿Qué actividades promoverá la SEP para sustituir el uso de celulares?

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, explicó que el objetivo es recuperar espacios de convivencia entre estudiantes y fomentar actividades recreativas sin depender de los dispositivos electrónicos.

Entre las propuestas mencionó juegos tradicionales como la rayuela, el resorte, el avioncito y los encantados, además de actividades de lectura.

También adelantó que en diciembre se realizará una nueva jornada dedicada a los juegos tradicionales, mientras que las escuelas ampliarán gradualmente sus bibliotecas para fomentar el hábito de leer.

Finalmente, Delgado señaló que la estrategia busca fortalecer las habilidades socioemocionales, la convivencia y las relaciones personales entre los estudiantes.

IO

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