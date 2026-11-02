Desde este 3 de noviembre, Campeche restringe los celulares en 2 mil 372 escuelas de nivel básico

A partir de este martes 3 de noviembre quedará prohibido el uso de teléfonos celulares y dispositivos inteligentes durante toda la jornada escolar en las 2 mil 372 escuelas de Educación Básica de Campeche, que incluyen los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria, al entrar en vigor la regulación establecida en el Acuerdo número 09/09/26 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La disposición establece restricciones diferenciadas para los demás niveles educativos: en los 156 planteles de Educación Media Superior (preparatorias), cada institución determinará sus propias limitaciones y mecanismos de resguardo mediante consultas con la comunidad escolar; mientras que en las 86 escuelas de Educación Superior se promoverá el uso responsable y ético de estos dispositivos, respetando la autonomía universitaria.

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El secretario de Educación del Estado, Candelario Jesús Pacheco Pacheco, llamó a los padres de familia de los aproximadamente 178 mil 583 alumnos matriculados en Educación Básica a colaborar con la aplicación de esta medida, cuyo propósito es evitar el uso indiscriminado de pantallas y redes sociales, debido a los posibles efectos negativos que pueden tener en el desarrollo y aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

Explicó que la restricción no se limita a los teléfonos celulares, sino que también contempla relojes inteligentes, tabletas, computadoras y otros dispositivos que puedan mantenerse vinculados y utilizarse durante las clases. Sin embargo, aclaró que podrán emplearse cuando exista una actividad académica previamente planeada y organizada por los docentes.

Pacheco Pacheco indicó que los protocolos ya fueron distribuidos entre directores y maestros, además de que se solicitó su análisis durante los Consejos Técnicos Escolares para resolver dudas y establecer su aplicación.

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En caso de que algún estudiante incumpla la disposición, aseguró que se privilegiará el diálogo con los padres de familia, sin que se haya anunciado un procedimiento específico de sanción o resguardo obligatorio de los equipos.

El funcionario insistió en que la participación de las familias será fundamental, pues consideró que permitir o no el uso de estos aparatos también es una decisión que comienza en casa. Comparó la medida con las restricciones a la comida chatarra en las escuelas y sostuvo que ambas buscan mejorar las condiciones de desarrollo de los estudiantes.

Añadió que la intención es favorecer un aprendizaje más activo, fortalecer las capacidades cognitivas y formar alumnos analíticos, reflexivos y críticos, por lo que pidió a docentes, padres de familia y autoridades trabajar coordinadamente para garantizar el cumplimiento de la nueva regulación.