Durante este martes 17 de noviembre de 2026, durante su encuentro bilateral en Shenzhen en el marco del APEC; la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum solicitó a su homólogo chino, Xi Jinping, el envío de un nuevo oso panda gigante para el Zoológico de Chapultepec ubicado en la Ciudad de México.

El objetivo de esta gestión es darle compañía y continuidad al legado de Xin Xin, una hembra de 36 años que habita en Chapultepec y es el único ejemplar en América Latina, aunque hasta el momento Pekín no ha confirmado fecha ni condiciones para un posible traslado.

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¿Cuándo llegó por primera vez un panda a Chapultepec, CDMX?

La primera vez fue el 10 de septiembre de 1975, cuando arribaron al Zoológico de Chapultepec Ying Ying (hembra) y Pe Pe (macho). El gobierno de la República Popular China obsequió esta pareja a México como símbolo de buena voluntad y amistad, tres años después de que ambos países restablecieron oficialmente sus relaciones diplomáticas.

Tras esto; la pareja tuvo un total de siete crías entre 1980 y 1987, convirtiendo a México en el primer país fuera de China en lograr la reproducción exitosa de esta especie en cautiverio. De esos siete nacimientos, cuatro ejemplares lograron sobrevivir a los primeros días de vida y marcaron una época en el Zoológico de Chapultepec.

🎂🐼 ¡Hoy celebramos los 35 años de Xin Xin! La única panda gigante en México está de fiesta, rodeada de cariño, cuidados especiales y muchos motivos para seguir inspirando. Su historia es única: símbolo de amor por la naturaleza, longevidad y compromiso con la conservación. 💚 Gracias al equipo del Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec, Xin Xin vive con salud y bienestar. ¡Feliz cumpleaños, Xin Xin! Tu ternura ha conquistado generaciones 🐾 #XinXin #PandaGigante #FelizCumpleXinXin — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) July 1, 2025

De esta descendencia queda Xin Xin, una hembra de oso panda gigante que habita en el zoológico. Cuenta con 36 años de edad superando ampliamente la esperanza de vida promedio de un panda gigante. Actualmente es la única panda gigante en México y en toda Latinoamérica.

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