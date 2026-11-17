La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que solicitó al presidente de China, Xi Jinping, un oso panda para el Zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México, durante la reunión bilateral que sostuvieron este martes 17 de noviembre de 2026.

Al salir del encuentro, celebrado en Shenzhen como parte de las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la mandataria explicó que la petición forma parte del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

"Hablamos de avanzar en temas de turismo, le pedimos también un panda para el Zoológico de Chapultepec, como parte de esta relación", declaró ante medios de comunicación.

¿Por qué Sheinbaum pidió un panda a China?

La presidenta explicó que en 2027 México y China celebrarán 55 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, por lo que consideró importante ampliar los vínculos de cooperación.

La solicitud también tiene un significado para el Zoológico de Chapultepec, que actualmente alberga a Xin Xin, una panda gigante de 36 años, descendiente de los ejemplares que llegaron a México en 1975.

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La mandataria no precisó si el Gobierno chino aceptó la petición ni estableció una posible fecha para la llegada de otro ejemplar.

Sheinbaum y Xi Jinping hablan de trenes y hospitales inteligentes

Además de la solicitud del panda, ambos presidentes abordaron proyectos de cooperación científica, académica, tecnológica y ambiental.

Sheinbaum destacó la participación de empresas chinas en el desarrollo de trenes para México, así como las oportunidades de colaboración en agricultura, vehículos pequeños y servicios de salud.

"Zoológico de Chapultepec": Porque Sheinbaum le pidió un panda a China en el marco del 55º aniversario de las relaciones con México en 2027 https://t.co/NrW4fCiRTc — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 17, 2026

En particular, expresó el interés del Gobierno mexicano en conocer los avances de China en hospitales inteligentes, con el propósito de explorar su aplicación en el sistema de salud nacional.

La mandataria calificó la reunión con Xi Jinping y su gabinete como cordial y afirmó que representa una oportunidad para fortalecer la relación entre ambos países.

"Fue una reunión muy cordial, de mucha colaboración", expresó Sheinbaum al concluir el encuentro.

IO