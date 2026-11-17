El Instituto Nacional Electoral (INE) informó la renuncia de los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización y de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, con efectos desde el 16 de noviembre de 2026.

Se trata de Mario Alberto Alejo García (Fiscalización) y Anahí Silva Tosca (Asuntos Jurídicos), nombrados en abril de 2026 durante la gestión de la expresidenta Guadalupe Taddei Zavala.

El INE aseguró que las labores de ambas áreas seguirán operando con normalidad a cargo de su personal de estructura:

"Las actividades de la UTF y de la DEAJ continúan a cargo del personal de ambas áreas, sin interrupción y conforme al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2026-2027".

Estas salidas se suman a una serie de dimisiones tras la renuncia de Taddei en octubre de 2026 y en medio de indagatorias por presuntas irregularidades en contratos con proveedores.