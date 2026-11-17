La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, acordaron ampliar la cooperación comercial y analizar nuevas rutas marítimas entre ambos países, durante su reunión bilateral celebrada este martes 17 de noviembre en Shenzhen, China.

El encuentro se realizó en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), donde ambos mandatarios revisaron los avances del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el acuerdo bilateral ha permitido concretar 32 acciones durante su primer año de aplicación, en cuatro áreas: prosperidad, movilidad, seguridad y sustentabilidad.

Sheinbaum y Carney revisan avances del Plan México-Canadá

Durante la reunión, los mandatarios reafirmaron su compromiso de fortalecer la Asociación Estratégica Integral entre México y Canadá, establecida en 2025.

La Cancillería mexicana explicó que ambos gobiernos buscan ampliar los resultados del plan de acción mediante nuevas oportunidades de inversión y cooperación económica.

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También destacaron que México se ha consolidado como el segundo socio comercial de Canadá, con una participación relevante en sectores como el automotriz, agroalimentario, farmacéutico y de dispositivos médicos.

México y Canadá analizan nuevas rutas marítimas para ampliar el comercio

Otro de los asuntos abordados fue la posibilidad de desarrollar nuevas conexiones marítimas que permitan diversificar las rutas comerciales entre ambos países.

Según la SRE, Sheinbaum y Carney revisaron propuestas de interconectividad para facilitar el intercambio de mercancías y ampliar las oportunidades comerciales.

Sin embargo, el comunicado no precisó los puertos que podrían participar en estas rutas ni las fechas previstas para su implementación.

Los mandatarios coincidieron en mantener el trabajo conjunto para ampliar las inversiones, fortalecer el intercambio comercial y avanzar en los compromisos del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028.

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