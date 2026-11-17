Motociclista choca contra dos vehículos e impacta a una mujer que pasaba en el cruce peatonal de la avenida Pedro Sainz de Baranda, frente a la plaza comercial Galerías.

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La carambola se suscitó cuando el guiador, al parecer colombiano, a bordo de la motocicleta Italika 150 gris transitaba a exceso de velocidad sobre la mencionada vialidad en dirección del área de cocteleros al área Ah Kim Pech.

Cuando, luego de pasar la glorieta de La Campechana, al no guardar distancia el motociclista chocó primero contra la parte trasera de una camioneta Suzuki gris, cuya pareja de adultos mayores con un joven con discapacidad hicieron su respectivo alto.

El conductor, presuntamente de nacionalidad colombiana, circulaba a exceso de velocidad en una moto Italika 150 gris. / Alejandro Pech

Al derrapar, el motociclista luego impactó a una mujer adulta que pasaba en el cruce peatonal para después estrellarse contra un automóvil Volkswagen Vento azul estacionado.

Agentes de la Guardia Nacional abanderaron el área, donde los dos lesionados fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, sin ser llevados al hospital.

Los involucrados llegaron al acuerdo del pago de daños por medio de aseguradora ante agentes de la Policía Estatal, evitando que los turnaran a la Fiscalía General del Estado de Campeche, Fgecam, y que sus unidades motrices fuesen llevadas al corralón.

JGH