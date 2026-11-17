La presión de los productores agrícolas de Hopelchén y el Camino Real obligó a representantes del Gobierno Federal a ceder y reconocer parte de las pérdidas que enfrentan en el campo, luego de cinco horas de negociaciones que concluyeron con acuerdos para atender alrededor de 30 mil hectáreas de cultivos siniestrados.

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A través de una minuta, las autoridades aceptaron reconocer las siembras de julio y agosto reportadas como pérdida, cultivos que anteriormente la aseguradora se resistía a incluir en el proceso de indemnización. También se acordó que, durante las verificaciones del seguro agrícola, se registren las fechas de las siembras afectadas y de los cultivos posteriores, a fin de distinguir las cosechas siniestradas de aquellas que todavía permanecen en pie.

Otro de los compromisos fue otorgar un apoyo federal de mil 250 pesos por tonelada de maíz para los productores que aún conservan producto o están próximos a cosechar. El recurso se integra por 950 pesos de apoyo directo y 300 pesos destinados al flete.

Los campesinos plantearon negociar con el Gobierno del Estado una aportación adicional de 150 pesos por tonelada, lo que elevaría el respaldo a mil 400 pesos; sin embargo, este complemento todavía no ha sido acordado.

Los representantes agrícolas exigieron que las inspecciones concluyan con la entrega de documentos que acrediten la revisión de las parcelas y advirtieron que retomarán las movilizaciones si la aseguradora no expide las constancias correspondientes.

JGH