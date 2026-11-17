La Embajada de la República Popular China en México emitió un fuerte posicionamiento público a través de sus redes sociales oficiales, acompañado de una infografía institucional, en el cual recriminó duramente a la Embajada de los Estados Unidos en el país por lo que calificó como una campaña sistemática de difamación y falsas imputaciones.
En el comunicado, la legación diplomática asiática cuestionó abiertamente si la misión estadounidense en territorio mexicano se encuentra cumpliendo de manera legítima con sus funciones oficiales, o si actúa bajo una perspectiva sesgada que se aleja de la objetividad y del apego a la verdad en los asuntos bilaterales y regionales.
El mensaje, reforzado visualmente con las banderas de China y México unidas por un apretón de manos bajo la consigna "La crisis del fentanilo en EE. UU. no la causó ni China ni México", centraliza su postura en señalar que el origen de esta problemática recae en las deficiencias regulatorias internas de Estados Unidos.
Asimismo, la representación china destacó mediante el eje "China-México" los esfuerzos conjuntos realizados con el gobierno mexicano a través de grupos de trabajo especializados, subrayando una cooperación fructífera sobre precursores químicos desarrollada con la mejor voluntad y desde una perspectiva estrictamente humanitaria.
Finalmente, bajo el lema "Respetar la verdad. Cooperar sin difamar", el gobierno de China hizo un llamado directo y enérgico a la Embajada de Estados Unidos en México para cesar los señalamientos infundados y enfocar sus esfuerzos institucionales en el respeto a la verdad y la cooperación pragmática entre naciones.