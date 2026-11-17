La Embajada de la República Popular China en México emitió un fuerte posicionamiento público a través de sus redes sociales oficiales, acompañado de una infografía institucional, en el cual recriminó duramente a la Embajada de los Estados Unidos en el país por lo que calificó como una campaña sistemática de difamación y falsas imputaciones.

En el comunicado, la legación diplomática asiática cuestionó abiertamente si la misión estadounidense en territorio mexicano se encuentra cumpliendo de manera legítima con sus funciones oficiales, o si actúa bajo una perspectiva sesgada que se aleja de la objetividad y del apego a la verdad en los asuntos bilaterales y regionales.

El mensaje, reforzado visualmente con las banderas de China y México unidas por un apretón de manos bajo la consigna "La crisis del fentanilo en EE. UU. no la causó ni China ni México", centraliza su postura en señalar que el origen de esta problemática recae en las deficiencias regulatorias internas de Estados Unidos.

Hemos notado que la Embajada de los Estados Unidos en México ha vuelto a difamar contra China. Cabe preguntar si esta misión diplomática realmente está cumpliendo sus funciones en representación del gobierno estadounidense, y si puede tratar los asuntos con una actitud objetiva y respetuosa con la verdad. Si la respuesta es sí, la Embajada de los Estados Unidos en México debería tener claro lo siguiente: La raíz del problema del fentanilo en los Estados Unidos radica en sus propias deficiencias regulatorias y en el abuso de los fármacos. La crisis del fentanilo en ese país no la causó ni China ni México. Y China y México han establecido el mecanismo de grupo de trabajo sobre precursores químicos, y han llevado a cabo una cooperación fructífera. China y México, partiendo de la perspectiva humanitaria, siempre han brindado asistencia con la mejor voluntad y el máximo esfuerzo. Asimismo, debe quedar claro que China es uno de los países con el control más estricto del mundo sobre las sustancias tipo fentanilo: el fentanilo incautado anualmente dentro de su territorio se mide solo por gramos. Instamos a la Embajada de los Estados Unidos en México a respetar la verdad y a dedicar su valioso tiempo de trabajo a la cooperación pragmática entre Estados Unidos y México, en lugar de recurrir una y otra vez a la calumnia, la injuria y la falsa imputación contra China. @USEmbassyMEX — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) November 18, 2026

Asimismo, la representación china destacó mediante el eje "China-México" los esfuerzos conjuntos realizados con el gobierno mexicano a través de grupos de trabajo especializados, subrayando una cooperación fructífera sobre precursores químicos desarrollada con la mejor voluntad y desde una perspectiva estrictamente humanitaria.

Finalmente, bajo el lema "Respetar la verdad. Cooperar sin difamar", el gobierno de China hizo un llamado directo y enérgico a la Embajada de Estados Unidos en México para cesar los señalamientos infundados y enfocar sus esfuerzos institucionales en el respeto a la verdad y la cooperación pragmática entre naciones.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal