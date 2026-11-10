Caso Carlos Manzo: Harfuch reporta 34 detenidos y nuevas capturas; van 74 mil arrestos y 588 toneladas de droga aseguradas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que 34 personas han sido detenidas por su presunta participación en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, entre ellas posibles autores intelectuales, operadores del ataque y personas cercanas al funcionario que habrían proporcionado información sobre sus movimientos.

Durante la conferencia mañanera de este martes 10 de noviembre de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el funcionario presentó los avances de las investigaciones, así como los resultados nacionales en materia de detenciones, aseguramientos de droga y armas de fuego.

¿Qué avances hay en la investigación del asesinato de Carlos Manzo?

García Harfuch explicó que las 34 detenciones están relacionadas con la planeación, ejecución y presunto encubrimiento del homicidio, ocurrido en noviembre de 2025.

Entre las personas investigadas mencionó a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como presunto coordinador de la célula que organizó el ataque.

También señaló a Samuel “N”, colaborador cercano del exalcalde, quien presuntamente proporcionó información sobre su agenda y desplazamientos a integrantes de la organización criminal.

Noticia Destacada Claudia Sheinbaum destaca detenciones relevantes y avances por asesinato de Carlos Manzo

El secretario destacó la captura de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, realizada en julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco. Según las investigaciones, este sujeto habría participado en la planeación, financiamiento y orden del asesinato.

Asimismo, informó sobre la detención de Rafael “N”, alias “R2” o “El Barbas”, ocurrida el 8 de noviembre en Jalisco. El presunto operador criminal resultó herido durante un enfrentamiento con elementos federales y fue trasladado a un hospital bajo custodia.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad de otros posibles involucrados.

¿Cuántas personas han sido detenidas y cuánta droga se ha decomisado en México?

En su balance nacional, García Harfuch informó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2026 fueron detenidas 74 mil personas como resultado de las operaciones coordinadas del Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales.

Durante ese periodo se registraron los siguientes resultados:

37 mil 600 armas de fuego aseguradas.

588 toneladas de droga decomisadas.

Dos toneladas de fentanilo y nueve millones de pastillas de esta sustancia aseguradas.

2 mil 800 laboratorios clandestinos y áreas de concentración inhabilitados.

El secretario también reportó que la Secretaría de Marina aseguró 97 toneladas de cocaína en operaciones marítimas entre octubre de 2024 y el 30 de octubre de 2026.

Entre las acciones recientes mencionó el aseguramiento de aproximadamente una tonelada de cocaína frente a las costas de Acapulco, Guerrero, donde fueron detenidas seis personas.

¿Qué objetivos prioritarios fueron detenidos por las fuerzas federales?

Además de las capturas relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo, el titular de la SSPC destacó operaciones contra presuntos líderes de organizaciones criminales.

En Michoacán, informó sobre las detenciones de Alfonso “N”, alias “Poncho La Quiringa”, y Cristian “N”, alias “El Vikingo”, investigados por presuntas extorsiones contra productores de aguacate y empresarios.

En Oaxaca fue detenido Iván “N”, alias “Comandante Cromo”, señalado como presunto líder de una organización vinculada con extorsión, tráfico de drogas, armas y personas migrantes en el Istmo de Tehuantepec.

García Harfuch también reportó que, desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el 6 de julio de 2025, hasta el 30 de octubre de 2026, 2 mil 395 personas fueron detenidas por ese delito.

En Michoacán se registraron 188 detenciones relacionadas con extorsión, de las cuales 42 corresponden a casos que afectan a productores de limón y aguacate.

El funcionario aseguró que el Gabinete de Seguridad continuará las operaciones de inteligencia e investigación para identificar a los responsables de hechos violentos y desarticular estructuras criminales.

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