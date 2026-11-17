El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, tienen previsto reunirse en privado este miércoles al margen de la cumbre de APEC en China, un día antes de un histórico encuentro trilateral con Donald Trump.

La cita a tres bandas del jueves ha despertado temores de que los líderes puedan decidir el destino de Ucrania sin consultar a Kiev ni a Europa o que busquen dividir el mundo en esferas de influencia.

Washington ha dado a entender que no se espera que se aborde el tema del conflicto de Ucrania, antes de que Trump dijera que sí se haría. China ha afirmado que las conversaciones se centrarían en "salvaguardar la paz mundial". Según Washington, también se discutirá el desarme nuclear.

Xi y Putin se cruzarán brevemente antes de hablar ante el foro empresarial de la cumbre de la APEC, que se celebra en el polo tecnológico chino de Shenzhen (sur).

El presidente chino subió primero al estrado y pidió una mayor cooperación internacional en inteligencia artificial y "eliminar las barreras comerciales" y a la inversión.

Noticia Destacada Rubio afirma que "no hay ninguna evidencia" de vínculos entre recientes fallas tecnológicas en EE.UU.

"Debemos forjar activamente alianzas para la innovación científica y tecnológica, profundizar la cooperación en la economía digital y la inteligencia artificial, y promover una transición ecológica", dijo.

Según funcionarios rusos, luego de que Putin haya dado su discurso habrá dos reuniones: una sobre energía y finanzas y otra más pequeña sobre política exterior, incluyendo a Ucrania y Corea del Norte.

Este miércoles, Trump aún se encontraba en Filipinas, donde un día antes se reunió con los líderes de la alianza Quad conformada por Australia, Japón e India.

Dijo que tenía previsto mantener conversaciones uno a uno con Putin y, posiblemente, con el líder norcoreano Kim Jong Un en su próxima parada en Shenzhen.

Agregó que a Kim "querría" estar en la cumbre de China, horas después de que Pekín afirmara que no tenía información sobre un encuentro entre ambos.

Su secretario de Estado, Marco Rubio, no llegó a confirmar el miércoles la reunión con Kim.

"Si tenemos un problema con Corea del Norte, la única forma de resolverlo es dialogando con ellos. Ahora bien, tal vez eso no sea posible, y no les estoy diciendo que mañana vaya a haber una reunión", dijo el funcionario en Manila.

Noticia Destacada Xi Jinping, Trump y Vladimir Putin hablarán de la "paz mundial" en su cumbre trilateral

La reunión del Quad con Trump en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), integrada por 11 miembros, fue la primera de la alianza de seguridad desde su regreso al poder en enero de 2025.

Mientras Trump era recibido en Manila por una banda de música y una guardia de honor en el aeropuerto, en otros lugares unos 2,000 manifestantes se enfrentaron a la policía.

Portaban pancartas con lemas como "Trump, ¡fuera ya!" y "Rechazamos la 'Pax Silica'", en referencia a una iniciativa estadounidense para asegurar la cadena de suministro del silicio, elemento esencial para los equipos electrónicos.

Aranceles, chips y tierras raras

Si bien los líderes de la Asean han pasado tres días lidiando con una serie de temas regionales, el espectro de la actual ofensiva arancelaria de Trump se ha posado sobre ellos.

El lunes, el primer ministro chino, Li Qiang, criticó duramente lo que denominó una "corriente contraria de unilateralismo y proteccionismo", al tiempo que promocionaba el creciente comercio de Pekín con el bloque.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, se expresaron en términos similares sobre el comercio, y ambos mencionaron explícitamente la necesidad de reducir su dependencia del mercado estadounidense.

El martes, un combativo Trump no dio tregua en su guerra comercial con Pekín y afirmó que Estados Unidos alcanzará a China en la producción de tierras raras "en 10 meses".

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"Pax Silica"

El mandatario estadounidense tiene previsto reunirse con el presidente filipino, Ferdinand Marcos, en el palacio presidencial este miércoles antes de partir hacia Shenzhen.

Con el objetivo de contrarrestar el dominio de China en semiconductores y tierras raras, la "Pax Silica" ha sido el centro de meses de protestas en Filipinas, ya que amenaza con desplazar a familias indígenas.

"Nos hemos reunido aquí hoy para exigir que se detenga la 'Pax Silica' y para salvar las tierras del pueblo filipino", declaró Mariposa, una drag queen de 21 años, a la AFP.

Al concluir la cumbre de la Asean el martes, Marcos destacó la firma por parte del bloque de un Acuerdo Marco de Economía Digital, destinado a agilizar el comercio y los pagos transfronterizos, como su logro más destacado.