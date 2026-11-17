La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que mañana miércoles 18 de noviembre sostendrá una breve reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita a Shenzhen, China, donde participa en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Durante un enlace con la conferencia mañanera de este martes 17 de noviembre, encabezada en Palacio Nacional por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la mandataria presentó un balance de sus actividades, entre ellas sus reuniones bilaterales con el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Sheinbaum presenta el Plan México ante empresarios de la APEC

La presidenta explicó que participó en un foro económico de la APEC, donde expuso durante aproximadamente 12 minutos los principales proyectos de inversión contemplados en el Plan México.

Entre ellos destacó la construcción de carreteras, el desarrollo de puertos y las inversiones en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

También presentó los resultados económicos de México desde 2018 y destacó el reciente reporte del Banco Mundial, según el cual se estima que más de 17 millones de personas salieron de la pobreza en ese periodo.

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Sheinbaum atribuyó estos resultados al modelo económico impulsado desde el Gobierno federal.

¿Qué temas abordó Sheinbaum con Xi Jinping y Mark Carney?

Sobre su reunión con Xi Jinping, la mandataria detalló que ambos gobiernos analizaron oportunidades para fortalecer las relaciones entre México y China.

Precisó que los principales asuntos fueron la cooperación en desarrollo tecnológico, investigación científica, turismo y otras áreas de interés económico.

En el encuentro participaron funcionarios de los gabinetes de ambos países, incluidos los titulares mexicanos de Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente, Energía y Turismo.

Posteriormente, Sheinbaum sostuvo una reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney, con quien revisó los avances del plan de acción bilateral acordado anteriormente.

La presidenta señaló que el comercio entre México y Canadá ha aumentado, al igual que las inversiones de empresas canadienses en territorio mexicano y de compañías mexicanas en Canadá.

También destacó que existen nuevas oportunidades de colaboración y expansión comercial entre ambas naciones.

Sheinbaum tendrá reunión con Donald Trump este miércoles

La mandataria confirmó que el miércoles 18 de noviembre sostendrá un encuentro breve con Donald Trump, en el marco de las actividades de la APEC.

Sin embargo, no adelantó los asuntos que abordará con el presidente estadounidense durante esa conversación.

Antes de ese encuentro, Sheinbaum tiene programada una reunión con el presidente de Vietnam y una visita a un hospital inteligente en China, con el objetivo de conocer alternativas de cooperación tecnológica en materia de salud.

Finalmente, informó que participará en las reuniones de líderes de la APEC y regresará a México para asistir al desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, el próximo viernes 20 de noviembre.

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