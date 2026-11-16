La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tuvo su primera participación en la cumbre APEC 2026, que se realiza en China, ante empresarios y delegados de diferentes naciones.

La jefa del Ejecutivo federal centró su discurso en los principales logros que ha alcanzado su administración en los primeros dos años de su gobierno, como el aumento del salario mínimo, la generación eléctrica, así como los programas sociales.

Destacó la modernización de carreteras y puertos, así como la construcción del corredor interoceánico para fortalecer el nearshoring a los países que buscan invertir en nuestro país.

"Estamos transformando las capacidades productivas del país, conectando regiones, acercando mercados, mejorando la logística, y generando empleos, al mismo tiempo umpulsamos la inversión industrial y de servicios".

"Esto nos permite ser la quinta economía en Inversión Extranjera Directa de todo el mundo. Estamos avanzando para que México produzca más y mejor, importe tecnología, incorpore tecnología, genera mayor valor agregado y desarrolle sus propias capacidades industriales y científicas", expresó.

Aseguró que México tiene la capacidad para participar en las grandes cadenas globales de valor, también para innovar y construir industrias estratégicas.

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"México garantiza condiciones para invertir: certidumbre y una visión de desarrollo de largo plazo; sabemos en México a dónde queremos ir", aseguró durante su participación.

También puntualizó el trabajo y modernización que está realizando su gobierno en el sector salud, así como en el área de educación. Dijo que el Plan México tiene una visión humanista: la economía al servicio de las personas, y no las personas al servicio de la economía.

"En un momento de grandes transformaciones económicas, tenemos que entender que la prosperidad no puede construirse a costa de los demás..., el desarrollo de una nación no debe significar la caída o el estancamiento de otra, sino la cooperación para la prosperidad compartida".

"El desarrollo alcanza su verdadera grandeza cuando se convierte en bienestar para todas y para todos. México está construyendo su futuro con soberanía, justicia social y una visión abierta al mundo. No venimos solamente a ofrecer oportunidades de inversión, venimos a compartir una visión de futuro, un futuro en el que México crezca y al mismo tiempo todas las economías se fortalezcan y la prosperidad sea una conquista compartida", concluyó.