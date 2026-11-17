La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante su gira de trabajo por Shenzhen, China, donde participa en las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

A través de sus redes sociales, la mandataria compartió una fotografía del encuentro, en la que aparece estrechando la mano del jefe de Gobierno canadiense, y destacó los avances en la agenda de colaboración entre ambos países.

Sheinbaum señaló que los dos gobiernos trabajan en el plan de acción establecido hace poco más de un año y manifestó su intención de ampliar los vínculos bilaterales.

“Vamos muy avanzados en el plan de acción que establecimos hace poco más de un año. Tenemos una extraordinaria relación con Canadá y acordamos ampliarla hacia el futuro”, escribió la presidenta.

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El encuentro con Carney forma parte de la agenda de Sheinbaum en APEC

La reunión con el primer ministro canadiense se realizó después del encuentro bilateral que Sheinbaum sostuvo con el presidente de China, Xi Jinping, también en Shenzhen.

Ambos acercamientos forman parte de la agenda diplomática de la mandataria durante su participación en el foro regional.

Reunión bilateral con el primer ministro Mark Carney. Vamos muy avanzados en el plan de acción que establecimos hace poco más de un año. Tenemos una extraordinaria relación con Canadá y acordamos ampliarla hacia el futuro. https://t.co/ZHBPUpDtc7 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 17, 2026

La gira contempla reuniones con representantes de distintas economías de Asia-Pacífico, además de la presentación del Plan México ante empresarios y líderes participantes en la APEC.

Con el encuentro entre Sheinbaum y Carney, México y Canadá dieron seguimiento a los compromisos de cooperación que mantienen sus gobiernos, en un contexto en el que ambos países también comparten el marco comercial de América del Norte.

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