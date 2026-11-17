La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con su homólogo de China, Xi Jinping, durante su visita de trabajo a Shenzhen, ciudad ubicada en el sur del país asiático y sede de actividades relacionadas con la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En el encuentro, ambos mandatarios conversaron sobre sus respectivas visiones de desarrollo y las posibilidades de ampliar la colaboración entre sus gobiernos en distintos sectores.

Entre los temas abordados estuvieron la ciencia, la tecnología, la infraestructura, la agricultura, la salud, la cultura y el turismo.

De acuerdo con la información difundida por la mandataria mexicana en sus redes sociales, México tiene interés en fortalecer los vínculos con China y explorar oportunidades de trabajo conjunto en áreas estratégicas, entre ellas el aprovechamiento de recursos hídricos.

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¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre su reunión con Xi Jinping?

Tras la conversación, Sheinbaum expresó su expectativa de que el acercamiento permita ampliar los proyectos de cooperación entre ambas naciones.

“Estoy convencida de que este encuentro fortalecerá la colaboración entre ambos gobiernos en beneficio de nuestros pueblos”, escribió la presidenta en su mensaje.

Durante la gira de trabajo por Shenzhen, la presidenta @Claudiashein se reunió con su homólogo de China, Xi Jinping; conversaron sobre la visión de desarrollo y prosperidad en asuntos como ciencia, tecnología, infraestructura, agricultura, salud, cultura y turismo. “Estoy convencida de que este encuentro fortalecerá la colaboración entre ambos gobiernos en beneficio de nuestros pueblos.” — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 17, 2026

La reunión forma parte de la agenda de la mandataria mexicana durante su gira por China, en el marco de las actividades de la APEC.

En Shenzhen, la presidenta @Claudiashein se reunió con su homólogo de China, Xi Jinping; conversaron sobre la nueva era de cooperación para el desarrollo en la relación bilateral. https://t.co/U3XI36jYNO — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 17, 2026

El diálogo con Xi Jinping estuvo centrado en identificar ámbitos de interés común para impulsar el desarrollo y la prosperidad de México y China.

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