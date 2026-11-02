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Lluvias provocan inundaciones y caos vial en avenidas de Cancún

Un aguacero de poco más de una hora provocó inundaciones y encharcamientos en distintas vialidades de Cancún, entre ellas las avenidas Nichupté, Cancún y Lak’in, donde se reportaron complicaciones para circular.

Por Gabriel Alcocer

2 de nov de 2026

1 min

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En algunos tramos, los conductores tuvieron que avanzar lentamente por un solo carril, mientras que en la entrada del fraccionamiento Tierra Maya el nivel del agua impidió el paso de vehículos
En algunos tramos, los conductores tuvieron que avanzar lentamente por un solo carril, mientras que en la entrada del fraccionamiento Tierra Maya el nivel del agua impidió el paso de vehículos / Gabriel Alcocer

La circulación vehicular y la movilidad de cientos de trabajadores registró severas complicaciones en el transcurso de la tarde de este lunes, por un fuerte aguacero que dejó varias avenidas con inundaciones y encharcamientos que generaron conflictos viales.

El aguacero se registró alrededor de las 2 de la tarde en varias partes de la ciudad, lo que provocó encharcamientos de consideración, como en la avenida Nichupte, entre las supermanzanas 516 y 96 y en la avenida Lakin , a la altura del fraccionamiento Tierra Maya.

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La fuerte lluvia demoró poco más de una hora y esto fue suficiente para dejar varias vialidades prácticamente intransitables.

Además, esta situación se registró en el horario de salida y entrada de varios centros laborales, lo que dificultó la movilidad de cientos de trabajadores.

En la avenida Nichupté se generó un gran encharcamiento en ambos sentidos, entre las avenidas 135 y Chac Mool, en una zona baja que se encuentra a la altura de la Supermanzana 516, en donde la circulación se registró de manera lenta por un solo carril.

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Conductores reportaron también acumulamientos de agua de consideración y cinta asfáltica deteriorada en la avenida Cancún, entre las avenidas La Luna y la avenida Chac Mool.

Uno de los puntos más críticos se registró en la avenida Lakin, en la parte que sirve de entrada para el fraccionamiento Tierra Maya, donde el nivel del agua impidió la circulación vehicular.

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