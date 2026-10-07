Presidenta Sheinbaum descarta amenaza contra gobernador de Nayarit tras desplome de avioneta

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que hasta el momento no existe información en poder del Gabinete de Seguridad que permita relacionar el desplome de una avioneta utilizada por el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, con una amenaza dirigida contra el mandatario.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 7 de octubre, la presidenta también matizó la descripción del incidente ocurrido el pasado domingo en la zona serrana de Ixtlán del Río. Señaló que, de acuerdo con la información que conoce, la aeronave habría presentado un desperfecto.

“No tenemos información de que haya alguna amenaza”, sostuvo Sheinbaum al ser cuestionada sobre la posibilidad de que el hecho estuviera relacionado con un ataque contra el gobernador.

La declaración federal ocurre después de que la Fiscalía General de Nayarit informara que no descartaba ninguna línea de investigación, incluida la posibilidad de un atentado. La hipótesis permanece bajo investigación y no constituye una conclusión sobre las causas del siniestro.

¿Qué pasó con la avioneta de Miguel Ángel Navarro?

La aeronave, un Cessna Citation I/SP con matrícula XB-BAR, despegó el domingo 4 de octubre del Aeropuerto Internacional Amado Nervo, en Tepic, con destino a Aguascalientes.

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Posteriormente se perdió el contacto con el avión y comenzaron las labores de búsqueda. Los restos fueron localizados en una zona de difícil acceso en el municipio de Ixtlán del Río.

En el accidente murieron los dos tripulantes que se encontraban a bordo. El gobernador Navarro no viajaba en la aeronave al momento del desplome.

La Fiscalía estatal abrió una investigación para determinar qué provocó el accidente y se dio intervención a autoridades federales debido a la naturaleza aeronáutica del caso.

Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación

El caso generó atención debido a que la avioneta era utilizada por el gobernador para algunos de sus traslados.

La Fiscalía de Nayarit señaló que la posibilidad de un ataque debía ser considerada dentro de las investigaciones, aunque también permanecen abiertas otras hipótesis sobre el origen del accidente.

Sheinbaum pone fin a especulaciones: no fue atentado en caída de avioneta ligada a gobernador de Nayarit rightnow.​mx/index.​php/2026/10/07/sheinbaum-pone-fin-a-especulaciones-no-fue-atentado-en-caida-de-avioneta-ligada-a-gobernador-de-nayarit/ #Sheinbaum #Nayarit #atentado https://t.co/qP0Bx2FnzI — rightnow (@_right_n0w_) October 7, 2026

Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente una causa definitiva del desplome.

La postura expresada por Sheinbaum marca una diferencia entre la investigación estatal, que mantiene abiertas diversas posibilidades, y la información disponible para el Gobierno federal, que hasta este miércoles no encontraba elementos para afirmar que existiera una amenaza contra el gobernador.

El esclarecimiento del caso dependerá de los peritajes y de las investigaciones que realizan las autoridades competentes.

IO