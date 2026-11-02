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Tumbas abandonadas y poca afluencia marcan el Día de Muertos en Playa del Carmen

El panteón municipal registró tumbas abandonadas y poca afluencia de visitantes este 2 de noviembre.

Por Gustavo Escalante

2 de nov de 2026

1 min

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Algunos familiares lamentaron que la tradición de visitar a los difuntos se esté perdiendo entre las nuevas generaciones
Algunos familiares lamentaron que la tradición de visitar a los difuntos se esté perdiendo entre las nuevas generaciones / Gustavo Escalante

Un día tan importante como hoy 2 de noviembre, que en México se celebra el día de muertos, en el panteón municipal de Playa del Carmen, fue notorio tumbas abandonadas, en algunos sólo colocaron un ramo de flores, ni siquiera le dieron una pintura.

A decir de algunos familiares que acudieron a visitar para recordar a sus seres que, la juventud ya perdió el respeto, ya no se acuerdan de sus seres con quien algún día convivieron.

Entre flores, veladoras y oraciones, las familias visitaron el camposanto para honrar a sus difuntos y mantener viva la memoria de quienes formaron parte de la historia de la comunidad

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La señora Fátima Morales, relató que hace seis años acudía la gente a visitar a sus seres queridos pero este año se olvidaron, dice el dicho que, el día te “mueres se acaba todo”, relató.

Asimismo, comentó que según la tradición popular del Día de Muertos en México, las almas de los adultos que visitan los altares el 2 de noviembre se despiden y emprenden su regreso al mediodía del 3 de noviembre.

Familias prepararon ofrendas con platillos como pib, tamales y mole de pavo para recordar a sus difuntos y mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos

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Otros años se llenaba al panteón municipal, ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio, se está perdiendo el respeto, la tradición, y esto depende desde el seno de los hogares, agregó Roger López.

Cabe mencionar que durante un recorrido por las inmediaciones del panteón se corroboró las sepulcros abandonados, ni siquiera los pintaron, en algunas solo le pusieron un ramito de flores.

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