Tumbas abandonadas y poca afluencia marcan el Día de Muertos en Playa del Carmen

Un día tan importante como hoy 2 de noviembre, que en México se celebra el día de muertos, en el panteón municipal de Playa del Carmen, fue notorio tumbas abandonadas, en algunos sólo colocaron un ramo de flores, ni siquiera le dieron una pintura.

A decir de algunos familiares que acudieron a visitar para recordar a sus seres que, la juventud ya perdió el respeto, ya no se acuerdan de sus seres con quien algún día convivieron.

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La señora Fátima Morales, relató que hace seis años acudía la gente a visitar a sus seres queridos pero este año se olvidaron, dice el dicho que, el día te “mueres se acaba todo”, relató.

Asimismo, comentó que según la tradición popular del Día de Muertos en México, las almas de los adultos que visitan los altares el 2 de noviembre se despiden y emprenden su regreso al mediodía del 3 de noviembre.

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Otros años se llenaba al panteón municipal, ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio, se está perdiendo el respeto, la tradición, y esto depende desde el seno de los hogares, agregó Roger López.

Cabe mencionar que durante un recorrido por las inmediaciones del panteón se corroboró las sepulcros abandonados, ni siquiera los pintaron, en algunas solo le pusieron un ramito de flores.