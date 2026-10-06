Fiscalía de Nayarit investiga caída de avioneta como posible atentado contra el gobernador Miguel Ángel Navarro

La Fiscalía General de Nayarit abrió una línea de investigación para determinar si el desplome de una avioneta utilizada de manera frecuente por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero pudo estar relacionado con un posible atentado.

La aeronave despegó el domingo del aeropuerto de Tepic y posteriormente desapareció de los radares. Fue localizada el lunes en el municipio de Ixtlán del Río, donde se confirmó la muerte del piloto y el copiloto.

La fiscal estatal Ludmila Heredia Verdugo explicó que las investigaciones están coordinadas por autoridades federales, mientras el gobierno estatal participa para esclarecer si se trató de un accidente o de un intento de homicidio.

¿Por qué investigan un posible atentado contra Miguel Ángel Navarro?

La hipótesis cobró relevancia debido a antecedentes recientes relacionados con amenazas contra el mandatario estatal.

En septiembre, autoridades de Nayarit informaron sobre un supuesto intento de ataque contra Navarro y la propia fiscal Heredia en el municipio de Bahía de Banderas.

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Además, investigaciones estatales han detectado redes delictivas dedicadas al tráfico de armas en Ixtlán del Río.

Heredia señaló que, durante operativos contra presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, las autoridades localizaron información relacionada con los vuelos del gobernador y otros funcionarios. Entre los datos recuperados figuraban matrículas de aeronaves, horarios y nombres de pasajeros.

Avioneta era utilizada por el gobernador y su familia

La aeronave accidentada era utilizada regularmente por Miguel Ángel Navarro y su familia, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.

El gobernador aseguró también que las autoridades han detectado posibles infiltraciones dentro de corporaciones y dependencias estatales, entre ellas la Fiscalía, policías locales, gobiernos municipales y la Secretaría de Seguridad.

⚠️✈️ LA FISCALÍA DE NAYARIT NO DESCARTA QUE EL DESPLOME DE LA AERONAVE XB-BAR TUVIERA COMO BLANCO AL GOBERNADOR MIGUEL ÁNGEL NAVARRO. El avión salió del Aeropuerto Internacional de Tepic hacia Aguascalientes y posteriormente realizó un viraje antes de perder contacto. 🚨 Sus restos fueron encontrados cerca de Los Mezquites, en Ixtlán del Río, y se confirmó la muerte del piloto y copiloto. El contexto encendió las alertas: semanas atrás, la fiscal Elvia Ludmila Heredia ya había revelado la existencia de un supuesto plan criminal contra ella y el gobernador. Ahora las autoridades deberán establecer si ambos hechos tienen alguna relación o si el desplome tuvo una causa completamente distinta. — Moviendo Ideas (@moviendoideas) October 6, 2026

Entre los elementos analizados aparecen mensajes, fotografías tomadas desde patrullas e información sobre la agenda del mandatario.

Por ahora, las autoridades no han confirmado que el desplome haya sido provocado. La investigación deberá determinar las causas técnicas del accidente y si existe evidencia suficiente para relacionarlo con alguna acción criminal.

IO