Embajada de México emite alerta de viaje a Arabia Saudita: solicitan evitar viajes

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Embajada de México en Arabia Saudita, emitió un aviso formal en el que solicita a la población evitar viajes no esenciales a dicha nación del Cercano Oriente, incluyendo traslados por motivos de turismo o visitas familiares.

Por medio de sus redes sociales la Embajada de México en Arabia Saudita emitió un comunicado alertando a los connacionales. La advertencia por parte de las autoridades surge ante el incremento del riesgo y las altas tensiones de seguridad reportadas en la región.

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¿Qué decía la alerta de viaje emitida por la Embajada de México?

Para las personas mexicanas que se encuentran residiendo o en tránsito dentro de Arabia Saudita, la Embajada de México en Arabia Saudita urgió a extremar precauciones dentro de la región, aunado a esto, compartieron una serie de recomendaciones para todos los mexicanos en la región.

Entre las recomendaciones prioritarias figuran atender de inmediato las alertas de emergencia telefónicas para buscar refugio seguro en viviendas o lugares de trabajo, así como registrarse en el directorio consular mediante el código QR proporcionado por las autoridades.

https://t.co/GFttRSGq75 — Embajada de México en Arabia Saudita (@Embamex_ASA) November 1, 2026

Asimismo, la Embajada enfatizó la prohibición estricta de tomar fotografías o difundir imágenes en redes sociales sobre incidentes de seguridad o zonas afectadas por el conflicto. Se advirtió que la divulgación de este tipo de contenidos constituye un delito grave penalizado por las leyes locales de ese país.

Para atención directa o asistencia consular de emergencia, las autoridades mexicanas pusieron a disposición de la comunidad los siguientes canales de contacto siendo: teléfono de emergencias el +966 55 753 9374, el correo electrónico cons.arabia_saudita@sre.gob.mx; y las redes oficiales de la embajada.

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