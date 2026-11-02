Surge Lady Costco en Coapa: Aparta cajón de estacionamiento a pie y desata la furia en redes

Una nueva Lady ha nacido en redes sociales tras viralizarse un caso de intolerancia vial y falta de civilidad se ha vuelto tendencia en las plataformas digitales, tras la difusión de un video capturado en el estacionamiento de la sucursal de Costco Villa Coapa, ubicada al sur de la Ciudad de México.

Fue en redes sociales donde se compartió el momento en donde una joven buscó apartar un lugar de estacionamiento. Este momento fue divulgado en diversas plataformas y varios usuarios han señalado a la protagonista del clip como “Lady Costco”, debido a que la situación se desarrolló en una de las sucursales de este supermercado.

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Así fue como Lady Costco apartó un lugar de estacionamiento en Coapa

El incidente, que comenzó a circular con fuerza en grupos vecinales de la zona de Coapa, muestra el momento exacto en el que una mujer decidió apartar un cajón de estacionamiento a pie, impidiendo el paso de un automovilista que pretendía ocupar el lugar de forma reglamentaria.

A pesar de las insistencias del conductor y de los reclamos de lo que parece un personal de seguridad de la tienda, la mujer que se encontraba acompañada de otra persona se negó a moverse, argumentando que el sitio ya estaba reservado para un familiar que venía en camino a bordo de otro vehículo.

El incómodo momento de Lady Costco desató cuestionamientos de burla entre los internautas, quienes rápidamente reaccionaron en las plataformas y comentaron en redes sociales: “¿De cuándo acá la membresía te incluye apartado de cajón de estacionamiento?”.

Debate en redes sociales

El clip detonó un intenso debate en redes sociales en torno al comportamiento ciudadano en espacios de acceso público. Mientras la gran mayoría de los usuarios criticó con dureza la acción de la mujer calificándola como un acto de egoísmo, otros señalaron que la escasez de cajones en horas pico suele disparar las tensiones entre los compradores.

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