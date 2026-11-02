'Andy' López Beltrán dará importante mensaje a la militancia de Morena, medios y público en general

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, realizó una publicación en sus redes sociales en las que anuncia que dará un mensaje este martes 3 de noviembre.

El exsecretario de organización de Morena, quien ahora busca una diputación federal por Tabasco, dio a conocer que a las 9:00 horas de la fecha mencionada transmitirá un mensaje a sus seguidores y público en general.

"¡Anuncio importante! Mañana a las 9am transmitiré un anuncio a nuestros seguidores, a la militancia de nuestro partido, a los medios y al público en general. Les agradezco su atención", escribió en su publicación.

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"Andy" se encuentra realizando recorridos por diferentes localidades de Tabasco como parte de su campaña para ganar un lugar como diputado en el Congreso de la Unión.

En la publicación no dio a conocer detalles sobre el tema o temas que tratará en su mensaje, y es una invitación a los medios así como público en general, por lo que podría ser referente a su futuro político.