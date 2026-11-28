Ante el fallecimiento de un menor de edad y una mujer adulta mayor por complicaciones asociadas al neumococo, los primeros dos contagios y decesos registrados en Campeche en por lo menos 12 años, desde la Comisión de Salud del Congreso del Estado exigieron a la Secretaría de Salud, SSA, reforzar las medidas de prevención, vacunación y vigilancia epidemiológica, sin esperar a que aumente el número de víctimas para actuar.

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La secretaria de dicha comisión legislativa, diputada Tania Domínguez Fernández, consideró que ambas muertes deben tomarse con seriedad, pues el neumococo puede ocasionar enfermedades graves como neumonía, meningitis y sepsis.

Aunque aclaró que los fallecimientos no significan necesariamente que exista un brote o una emergencia epidemiológica, advirtió que son suficientes para encender las alertas sanitarias y obligar a las autoridades a revisar sus estrategias.

“No podemos esperar a que aumenten los casos para reaccionar”, sostuvo, al señalar que sería irresponsable atribuir directamente estos decesos a un fracaso general de la política de salud o a la falta de vacunación sin contar con una investigación epidemiológica completa.

Más acciones, menos campañas

Sin embargo, consideró indispensable que la dependencia demuestre con resultados la efectividad de sus acciones, más allá de campañas anunciadas y cifras de cobertura.

La legisladora cuestionó cuáles son las coberturas reales de vacunación en Campeche, si existe suficiente disponibilidad de dosis y si los biológicos están llegando a las comunidades, particularmente a aquellas donde el acceso a los servicios médicos es más complicado. Advirtió que no basta con reportar vacunas disponibles, sino garantizar que lleguen a la población que las necesita.

Además, retomó las advertencias del Colegio de Médicos sobre un posible incremento de contagios durante la temporada invernal, especialmente en diciembre, por lo que demandó una campaña activa de vacunación, información clara sobre los grupos vulnerables, disponibilidad de biológicos y vigilancia epidemiológica en todo el territorio estatal.

“Mi exigencia es muy concreta: que la Secretaría de Salud no espere a que tengamos más fallecimientos para reforzar las medidas de prevención”, enfatizó Domínguez Fernández.

Aseguró que desde el Congreso vigilarán y exigirán transparencia sobre las acciones emprendidas para evitar que el neumococo cobre más vidas entre las familias campechanas y garantizar así tranquilidad a quienes inquieta este tema.

JGH