El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, destacó la participación de la entidad en el fortalecimiento de la industria petrolera nacional y la recuperación de la soberanía energética de México, una de las prioridades del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el banderazo a dos plataformas petroleras de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Dos Bocas, el mandatario estatal señaló que, durante décadas, los recursos naturales de Tabasco y el trabajo de sus habitantes han contribuido al desarrollo del sector energético y de la economía nacional.

Asimismo, reconoció la política impulsada por el gobierno federal para fortalecer a Pemex y aprovechar los recursos petroleros del país en beneficio de la población.

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Javier May destaca continuidad de proyectos energéticos en Dos Bocas

El gobernador recordó que la construcción de la refinería de Dos Bocas, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, representó el inicio de una nueva etapa para la industria petrolera mexicana.

Indicó que el gobierno de Claudia Sheinbaum da continuidad a esa política mediante proyectos de infraestructura vinculados con el sector energético.

May Rodríguez también refrendó el compromiso de su administración de contribuir al desarrollo de la industria petrolera y destacó la importancia de que los avances en materia energética se traduzcan en beneficios para la población.

El mandatario estatal reiteró que la historia de Pemex está ligada a Tabasco, entidad que continuará con su participación en el desarrollo energético del país.

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