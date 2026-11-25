La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que este fin de semana realizará una gira de trabajo por Tabasco y Veracruz para inaugurar dos plantas de recuperación de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y supervisar proyectos de infraestructura energética.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 25 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que las nuevas instalaciones permitirán aprovechar el gas que actualmente se quema en la atmósfera, como parte del programa de recuperación de este combustible.

Sheinbaum destacó el trabajo del gabinete energético y señaló que mantiene reuniones periódicas para revisar los avances de los proyectos de Pemex.

¿Qué plantas de gas inaugurará Sheinbaum en Tabasco y Veracruz?

La presidenta informó que inaugurará dos instalaciones para recuperar gas natural, una vinculada con el campo Ixachi, en Veracruz, y otra con Bakté, en Tabasco.

Explicó que estas obras forman parte de los esfuerzos de Pemex para aprovechar el combustible que se pierde mediante su quema durante las operaciones petroleras.

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Sheinbaum supervisará plataformas petroleras y planta de fertilizantes de Pemex

La mandataria también anunció que revisará la salida de dos plataformas petroleras desde Dos Bocas, Tabasco, hacia el Golfo de México, donde serán instaladas para sus operaciones.

Precisó que las estructuras fueron construidas por Pemex con participación de empresas mexicanas y que anteriormente las había visitado durante una actividad realizada el 18 de marzo en Tamaulipas.

Además, Sheinbaum viajará a Escolín, en Poza Rica, Veracruz, donde se construye una planta de fertilizantes de Pemex mediante un esquema de inversión mixta.

La presidenta señaló que dedicará principalmente el fin de semana a supervisar estos proyectos energéticos en ambas entidades.

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