La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este sábado 28 de noviembre cinco avances en la estrategia de fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), que incluyen la recuperación de la industria petroquímica, el incremento de la capacidad productiva, el aprovechamiento de gas natural y el saneamiento de las finanzas de la empresa pública.

Durante el banderazo a dos plataformas petroleras en Dos Bocas, Tabasco, la mandataria afirmó que su administración mantiene el compromiso de dar continuidad al rescate de Pemex iniciado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Pemex alcanza récord histórico de refinación, anuncia Sheinbaum

La presidenta informó que las ocho refinerías de Pemex, incluidas Deer Park, en Texas, y Olmeca, en Tabasco, procesan actualmente 1.45 millones de barriles de petróleo diarios, cifra que, aseguró, representa el nivel más alto en la historia de la empresa.

Sheinbaum sostuvo que, sin la construcción de la refinería de Dos Bocas y la adquisición de Deer Park, durante 2026 el precio de la gasolina habría alcanzado los 30 pesos por litro y el del diésel los 35 pesos.

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En materia financiera, adelantó que Pemex cerrará 2026 con una deuda inferior a los 70 mil millones de dólares, frente a los 90 mil millones de dólares que registraba anteriormente.

Gobierno recupera producción de fertilizantes y aprovechamiento de gas natural

Como parte de los cinco avances, Sheinbaum destacó que la planta de fertilizantes de Escolín, en Poza Rica, Veracruz, registra un avance del 30%. El proyecto permitirá producir urea para sustituir importaciones y abastecer al campo mexicano.

Asimismo, anunció la puesta en marcha de infraestructura para recuperar gas natural que anteriormente se quemaba a la atmósfera en yacimientos de Veracruz y Tabasco, así como la construcción de un gasoducto de 52 kilómetros.

El quinto componente corresponde al traslado de tres plataformas petroleras destinadas a fortalecer la producción de petróleo y gas en campos del Golfo de México.

Sheinbaum reivindica legado de Lázaro Cárdenas

Durante su discurso, la mandataria recordó la expropiación petrolera encabezada por el expresidente Lázaro Cárdenas y cuestionó las políticas de apertura del sector energético a capitales privados y extranjeros de administraciones anteriores.

Sheinbaum aseguró que la recuperación de las capacidades productivas y financieras de Pemex forma parte de la estrategia de su gobierno para garantizar la soberanía energética de México y reducir la dependencia de las importaciones.

IO